Anayasa değişiklikleri için Bahçeli'nin ihtiyatlı tavrına AKP'den yanıt geldi: AKP'nin getireceği her türlü değişikliği MHP kabul eder diye bir yaklaşımımız yok. Eğer böyle bir algı varsa, bu AKP'nin dışında kamuoyunun yakıştırmasıdır



Akşam gazetesinin haberine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresi konusunda yaptığı açıklamalarına, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'dan yanıt geldi. Bahçeli'nin, "Önce AKP, CHP, DTP ortak zeminde buluşsun" sözünü değerlendiren Kuzu, “Daha değişiklik metnini görmeden bu yaklaşıma girmek mantıkla izah edilemez” dedi.

Kuzu, MHP liderinin Gül'ün görev süresinin 5 yıl olduğuna ilişkin açıklamasına da katılmadı ve “Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bu göreve seçilmiştir” diye konuştu.



AKP'nin, anayasa değişikliği konusunda en geniş zeminde uzlaşma hedeflediğini belirten Burhan Kuzu, 'AKP'nin getireceği her türlü değişikliği MHP kabul eder' diye bir yaklaşımın söz konusu olmadığını söyledi. Kuzu, 'Eğer böyle bir algı oluştuysa, tümüyle AKP'nin dışında kamuoyunun yakıştırmasıdır' dedi.

Kuzu, şunları söyledi:

“MHP hiçbir siyasi partinin vesayeti altında değildir. Daha anayasa değişikliği önerisini görmeden, 'Şu parti veya partiler destek vermiyorsa biz de vermeyiz' gibi bir yaklaşıma girerek değişikliklere karşı çıkmak, mantıkla ve partilerin müstakilliği ilkesi ile izah edilemez. AKP'nin hedefi en geniş zeminde uzlaşmayı sağlamaktır. Ama bir parti buna yanaşmadı diye, toplumsal talepten de vazgeçemeyiz. Anayasa değişiklikleri için 'oybirliği ile olacak' diye bir kural yok.”



Siyaset uzlaşma sanatıdır



AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP'nin, anayasa değişikliği için asgari müşterekte uzlaşmak zorunda olduğunu belirterek 'Uzlaşma ziyaretleri için sıralama belli. Önce ana muhalefet partisini, sonra da sandalye sayısına göre öbür partileri ziyaret edeceğiz' dedi. Elitaş, şunları söyledi:

“Daha teklifi görmeden 'uzlaşmayız' diye kestirip atılmamalı. Siyaset uzlaşma sanatıdır. Millet, 'Parlamentoda uzlaşın' diye bizlere görev verdiyse uzlaşmak zorundayız. Sayısal çoğunluğumuzdan dolayı her istediğimizi yaparız anlayışında değiliz. Anayasalar, toplumsal mutabakat sözleşmeleridir. Ancak bu mutabakat, yüzde 100 uzlaşma değildir. Anayasa değişikliği için 367 oy gerekir.”'



Bahçeli 5 yıl diyor, AKP'li Kuzu 7 yıl



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ve mevcut parlamentonun görev süresine ilişkin tartışmaların anayasaya eklenecek geçici madde ile aşılabileceğini ifade eden Kuzu, 'Düşünülen geçici madde henüz netleşmedi. Ancak benim kişisel görüşüm, Sayın Gül'ün görev süresinin 7 yıl olduğu yönündedir. Bu süre tamamlandıktan sonra da 5 yıl için yeniden aday olabilir. Mevcut parlamentonun görev süresinin de 5 yıl olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerek Cumhurbaşkanı'nın görev süresini düzenleyen, gerekse parlamento seçimlerinin 4 yılda bir yapılacağına ilişkin anayasa değişiklikleri, seçimlerden sonra gerçekleşti. Bu durumda eski hükümlerdeki sürelerin geçerli olması gerekir' dedi.