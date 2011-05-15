Bahçeli'nin Gülen açıklamaları istifa getirdi

T24 - Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Söğütlü Beldesi Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin son zamanlarda yaptığı açıklamalara tepki göstererek MHP’den istifa ederek AKP'ye katıldı.

MHP Belde Başkanı Abdülazim Arğan, "Bütün dünya ülkelerine hizmet götüren sayın Fethullah Gülen Hocaefendi'ye hakaret edici sözler sarf etmeleri, beni ve belde teşkilatımı çok üzmüştür ve bu açıklamalarından esef duyduk. Teşkilat olarak Hocaefendi'mize sahip çıkan, şu anki iktidar hükümeti olan AKP teşkilatına partimizden istifa ederek iltihak ediyoruz.



Milliyetçilik ruhuyla hizmet etmek istedim ama referandum sürecinden 2011 seçim sürecine kadar anladım ki gönül verdiğimiz teşkilat yanlış yolda yürümektedir. Ama en acısı Türkiye’deki hiç kimsenin kabullenmeyeceği, yıllardan beri Türkiye’de ve dünyada her türlü acılara ve kederlere katlanarak hizmetinden hiç taviz vermeyen, sağlam adımlarla ilerleyen, bütün dünya ülkelerine hizmet götüren sayın Fethullah Gülen Hocaefendi'ye hakaret edici sözler sarf etmeleri, beni ve belde teşkilatımı çok üzmüştür ve bu açıklamalarından esef duyduk" diye konuştu.



