Bahçeli'nin 'görevden alın' dediği vali konuştu

T24-

Coş, gazetecilere açıklamasında, sadece MHP’nin değil, AK Parti’nin de pankartının indirildiğini hatırlatarak, pankartların indirilmesinde nesnel olduklarını ve herhangi bir yanlı harekette bulunmadıklarını söyledi.



Aydın Emniyet Müdürlüğünün üzerlerine düşen görevi yerine getirdiğini ve her şeyin yasalara uygun olarak yapıldığını vurgulayan Coş, şöyle devam etti:



"Eğer burada siyasi bir yaklaşım olmuş olsaydı o pankart orada bir ay asılı kalmazdı. Zaten hiçbir pankart da bir aydan fazla asılı kalmaz. Kaldı ki pankart asılan yerin bir kısmı da MHP’ye ait değil. Maliye’ye ait odaların ve bölümlerin camını kapatmak suretiyle onların yerine de tecavüz edilmiş. Biz burada Maliye’nin de temsilcisiyiz.



Bir bardak suda fırtına kopartılmaya çalışılması, Aydın’ın yararına değil. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Siyasetçi kardeşlerimiz bizim muhatabımız değil. Onlar istedikleri değerlendirmeyi yapabilirler ama biz yaptığımız işin, adil, objektif ve hukuka uygun olduğunu biliyoruz.



Bizim en önemli görevimiz güvenlik ve asayiş. Bunu sağlamak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Hiç kimsenin burnu kanamadı. Biz her şeyin barışçıl bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Kavga etmek, hiçbir zaman Aydın’ın ve ülkemizin çıkarına olmaz."



Herkesin siyasi hesaplarının olabileceğini, valiliğin ise siyasetin dışında olduğunu aktaran Coş, "Siyasetçiler siyasetlerini kendi kulvarlarında yaparlar. Bizi siyasi zemine çekmek isteyenler asla emellerine muvaffak olamaz.



Biz, siyaset ve partiler üstüyüz. Bütün partilere gönül veren insanlar bizim vatandaşımızdır. Hepsini sevgi ve saygıyla kucaklıyoruz. Kimseye de küskünlük ve

dargınlığımız yok" diye konuştu.

