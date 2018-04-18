"Bahçeli'nin erken seçim çıkışını muhalefet hazırlıklı karşıladı, planları hazır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı erken seçim çıkışını, muhalefet strateji açısından hazırlıklı karşıladı. Kulislere göre CHP’nin planı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı öngörüsü üzerine kurulu. İlk turda yarışan adaylardan ilk 2’ye kim kalırsa muhalefetin ortak adayı o isim olacak. İkinci tura kalan aday, muhalefetin diğer adaylarını başkan yardımcısı olarak ilan edecek.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün kulis haberi şöyle:

CHP, MHP lideri Bahçeli’nin erken seçim çıkışını, muhalefete önereceği strateji açısından hazırlıklı karşıladı. CHP, planını cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalacağı öngörüsüyle yaptı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte ikinci tura kalan aday etrafında hayır partilerinin birleşmesiyle, seçimin kazanılmasını hesaplıyor. Parlamento seçimlerinde ise birden çok formül bulunuyor.

Bahçeli’nin erken seçim çıkışı, gözleri henüz aralarındaki ittifak ya da işbirliğini somut hale getiremeyen muhalefete çevirdi. Bir yıl önce 16 Nisan referandumunda hayır blokunu oluşturan partilerin ne yapacakları dünden itabaren siyasetin en merak edilen konusu haline geldi. Muhalefetin en çok seçmene sahip partisi konumuyla partiler arasında da mutabakat için kilit rol taşıyan CHP’de, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin strateji büyük oranda netleşti. CHP’nin erken seçim kararı alınması halinde muhalefet partilerine “Demokrasi bloku” adıyla önereceği strateji şöyle:

* Yüzde 50+1 yok: CHP stratejisini, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50+1’i geçemeyeceği, seçimin ikinci tura kalacağı tespitiyle yaptı. Bu nedenle ilk turda her parti kendi adayını çıkaracak. CHP, İYİ Parti, HDP, SP’nin cumhurbaşkanı adayları çıkacak. CHP, kendi adayını belirlerken, toplumun farklı kesimlerinden de oy alabilecek profile sahip olan, bu niteliğiyle ikinci tura kalma şansı olan isim tercihi yapacak. Kampanya sürecinde ilkeler ittifakı çerçevesinde demokrasi, adalet, kuvvetler ayrılığı, parlamenter sisteme dönüş tezleri savunulacak.

* Kim ilk 2’ye kalırsa aday o: İlk turda yarışan adaylardan ilk 2’ye kim kalırsa muhalefetin ortak adayı o isim olacak. 15 gün sonra yapılacak ikinci turda muhalefeti oluşturan partilerin tamamı Erdoğan’a karşı o ismi cumhurbaşkanı adayı olarak destekleyecek.

* Cumhurbaşkanı yardımcıları: İlk turda ilk 2’ye kalan ismin cumhurbaşkanı adayı olarak desteklenmesiyle birlikte, ilk turda aday olan diğer partilerin cumhurbaşkanı adayları, cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olarak ilan edilecek. İlk turda kaybeden adayların istememesi durumunda yine her partiden birer isim cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olacak.

* Halka önceden açıklanabilir: Tüm bu formüller, partiler arasında seçimden önce yapılacak centilmenlik anlaşmasıyla gerçekleştirilecek. Partilerin ikinci tura kalan adayı destekleyecekleri ve cumhurbaşkanı yardımcılarının kim olacağının, daha seçim süreci başlarken halka duyurulması seçeneği de gündemde.

* Parlamento seçiminde seçenekler çok: CHP, cumhurbaşkanı seçimiyle aynı zarfa konulacak parlamento seçimlerindeki ittifaklar için, diğer partilerin tercihlerine saygılı olacak. CHP, İYi Parti-SP-DP arasındaki ittifaka olumlu bakıyor. Muhalefeti oluşturan partiler arasındaki her türlü ittifakı doğal karşılıyor. Halen CHP, parlamento seçimine tek başına girmeyi planlıyor. Ancak İYi Parti’ye güçlükler çıkarılması ya da partiler arasında anlaşmazlıklar olması durumunda kendisinin de içinde olduğu bir ittifaktan kaçınmayacak. Çünkü CHP’ye göre muhalefet partilerinin tümünün Meclis’te olması gerekiyor. Baraj sorunu olan bazı küçük partilerin CHP listesinden Meclis’e taşınması da bir seçenek olarak konuşuluyor. Kolay bir seçenek olmamasına karşın İYi Parti, HDP ve SP ile birlikte 4’lü ittifakın zorunlu görülmesi durumunda bunu da dışlamayacak.