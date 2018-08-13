Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili Arkaz, davet üzerine MHP'ye geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ı partisine davet etti. Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelen Arkaz, bu teklifi kabul etti.

MHP’ye yakınlığıyla bilinen BengüTürk sitesinde yer alan habere göre Bahçeli, şunları söyledi:

“İyi Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP’in 2. Olağanüstü kurultayında Genel İdare Kurulu (GİK) listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.”

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, Bahçeli'nin daveti üzerine Arkaz, "Benim için büyük bir onurdur" diyerek MHP'ye geçme kararı aldı. Bir süredir partiden kopuk olduğunu belirten Arkaz, sürecin kurultayla alakalı olmadığını söyledi. Böylece İYİ Parti Milletvekili sayısı 41'e düştü.

Ne olmuştu?

7 Temmuz 2018’de TBMM’de yapılan yemin töreninde Arkaz, Bahçeli’nin elini öpmüştü. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşanan olaya Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İyi Parti’yi terk etsin” diyerek tepki göstermişti.

En son olarak dün olağanüstü 2. kurultayını yapan İyi Parti’de Arkaz, GİK listesinin dışında kalmıştı.