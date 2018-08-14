Bahçeli'nin elini öpen Arkaz, resmen MHP'ye geçti

TBMM'nin açıldığı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için partide tartışmalara sebep olan İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP'ye geçti.

Arkaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine bugün kendisini makamda ziyaret etti. Üye katılım belgesini bizzat Bahçeli imzaladı.

Ne olmuştu?

7 Temmuz 2018’de TBMM’de yapılan yemin töreninde Arkaz, Bahçeli’nin elini öpmüştü. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşanan olaya Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İyi Parti’yi terk etsin” diyerek tepki göstermişti.

En son olarak dün olağanüstü 2. kurultayını yapan İyi Parti’de Arkaz, GİK listesinin dışında kalmıştı.

El öpme olayının yaşandığı gün Bahçeli ile samimi görüntüler veren İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Arkaz’ın MHP’ye geçişi üzerine "'Milletvekili transfer borsası'nı açmak nasıl bir siyasi anlayıştır?” demişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Aydın’a "Çıktığı evi taşlamadığı için mi hedefe kondu?” diyerek tepki göstermişti.