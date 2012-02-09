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Politika

Bahçeli'nin disiplin kuruluna sevki istendi TBMM (A.A)

09 Şubat 2012 13:09

-Bahçeli'nin disiplin kuruluna sevki istendi TBMM (A.A) - 09.02.2012 - MHP Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Partinin Merkez Disiplin Kuruluna tedbirli olarak sevkini talep etti. İrbeç, Mecliste düzenlendiği basın toplantısında, Bahçeli'nin kendisini, ''mayına benzeterek, mayının pimini çekme emrini verdiğini'' öne sürdü.  ''TCK 81. maddeye göre adam öldürmeye azmettirmek suçtur'' diyen İrbeç, şöyle devam etti: ''Öğretim üyeliğinden gelen özelliğim sebebiyle, kişilerin daha ağır sonuçları beklemeden kendilerini disipline etmesini daha mantıklı buluyorum. Böyle bir Genel Başkan, demokratik standartlarını yükseltmeye çalışan bir ülkeye uygun mudur? Kendisinin uymak zorunda olduğu kanun ve tüzük hükümlerini hiçe sayan bir Genel Başkan profili, MHP'ye ne kadar uygundur? Bu sebeplerle şikayetlinin MHP üyeliğinden çıkarılması gerektiği açıktır. Sonuç olarak, Merkez Yönetim Kurulunca veya bir Genel Başkan vekilince şikayetlinin Merkez Disiplin Kuruluna tedbirli olarak sevkini talep ediyorum.''

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