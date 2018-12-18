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Politika

Bahçeli'nin danışmanı 'retweet' yaptı: Hulusi Akar, CHP'li müptezel Özgür Özel'in içinden geçti!

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısına Özgür Özel ve Hulusi Akar arasındaki tartışma damga vurgu

18 Aralık 2018 20:06

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde CHP’li Özgür Özel ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında yaşanan tartışmaya ilişkin videoyu “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP'li müptezel Özgür Özel’in içinden geçti” notuyla paylaşan ‘Bozkurt Tv’ adlı hesabın mesajını yeniden paylaştı.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik eleştirileri, TBMM Genel Kurulunda tansiyonu yükseltti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan çıkmadım. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım" dedi. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de konuşan Bakan Akar, "Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, 'başımıza geçeceksin' dediler ve ben bunu reddettim. İçinizde, yatağa yattığınız zaman düşünün, kafanızda tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin" diye konuştu.

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