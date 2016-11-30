"Bahçeli'nin anayasa görüşmeleriyle ilgili bahsettiği pürüzler neler?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım ile devam eden anayasa değişikliğine dair görüşmelerde "birkaç pürüz"ün çıktığını açıklamasının ardından kulislerden yeni bilgiler yansımaya başladı. Ankara kulislerinden edinilen bilgilere göre, çözülmesi halinde TBMM'ye geleceği belirtilen anayasa değişikliği teklifine ilişkin iki partinin henüz anlaşamadığı maddeler şunlar: MHP'nin, Cumhurbaşkanı’nın partili olmasına, aynı zamanda partiye genel başkanlık yapmasına itirazı sürüyor. Öte yandan MHP'nin cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılabilmesi için yeterli olan 330 milletvekilinin onayını 367'ye yükseltmeye çıkardığı iddia edilen AKP'ye karşı çıktığı aktarıldı.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, AKP ile MHP arasındaki “başkanlık sistemi” odaklı Anayasa müzakerelerinin ilk turu tamamlandı. AKP, teklife itiraz ve çekincelerini bildiren MHP’ye değerlendirmelerini ve revize edilmiş önerilerini yazılı olarak iletti. Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Lideri Devlet Bahçeli bu hafta bir araya gelerek paket üzerindeki pürüzleri ve uzlaşılamayan noktaları gidermeye çalışacak. Uzlaşma sağlanamazsa metnin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacağı ve istişare edileceği belirtiliyor.

AKP ile MHP arasındaki müzakerelerden sonra iki madde üzerindeki pürüz henüz giderilemedi. Hem AK Parti hem de MHP kaynaklarından teyit edildiği belirtilen bilgilere göre, uzlaşma bekleyen maddeler şunlar:

Partili cumhurbaşkanı: Her ne kadar başkanlık sistemi olsa da adına ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’ denen teklifte MHP’nin, Cumhurbaşkanı’nın partili olmasına itirazı sürüyor. İlkesel olarak, halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanının partili olmasına karşı çıkmayan MHP’nin itirazı Cumhurbaşkanı seçiminden sonrasına ilişkin. MHP, “Cumhurbaşkanı seçilen kişi, partisiyle ilişiğinin kalmadığını deklare etsin” diyor. Bu, “Eskiden parlamento seçiyordu ancak artık halk seçiyor. Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı’nın partisiyle bağı kesilemez. Halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı halkın tarafında olur” yaklaşımına oturtuluyor.

Genel başkanlık: MHP’den asıl itiraz genel başkanlık konusunda geliyor. Seçilen cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda partiye genel başkanlık yapmasına MHP karşı çıkıyor. MHP, “Parti genel başkanları sadece Başbakanlık için rekabet etsinler. Cumhurbaşkanlığı için Cumhurbaşkanı adayları rekabet içinde olsun. Yoksa başka sıkıntılar yaşanır” tezini savunuyor.

367 pürüzü: Buna aslında, “367 pürüzü’ de denebilir. MHP, Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılabilmesi için 330 milletvekilinin onayını yeterli buluyor. Ancak AKP 367 parlamenterin oyunun aranması gerektiğini savunuyor. MHP, "Daha önce Meclis’te Cumhurbaşkanı’nı seçmek için aranmayan mutabakat, suçlamak için neden aranıyor? Muhalefet 110 milletvekili ile Cumhurbaşkanını suçlayamayacak mı? Sadece iktidar partisi mi suçlayabilecek?" diyor.

Genel başkanların durumu: MHP’nin düzeltme isteyeceği başlıklardan biri de Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olacak parti genel başkanlarının durumu. Örneğin MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığına aday olursa milletvekilliğinden istifa edecek. Seçilemezse parlamenter olarak görev yapamayacak, parti genel başkanlığı da sıkıntıya girecek. MHP’nin Cumhurbaşkanı’nın atayacağı hükümetin, parlamentonun güvenoyuna sunulması talebi de var.