Bahçeli'nin adres gösterdiği 'Kör Niko'nun Meyhanesi' aslında ne?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'lilere yönelik olarak kullandığı "Şehitlerimizin yoğunluk kazandığı ve Türkiye'nin bağımsızlığının ilk adımı olan bir yerde içkili akşam sohbetleri bunlar yakışmaz. Türkiye'de içki içmek isteyen varsa içecek çok meyhane var. Kör Niko'nun Meyhanesine gidip içsinler" ifadesi sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, Google'da "Kör Niko'nun Meyhanesi neresi?" diye arama yaptı.
Ancak 'Kör Niko'nun Meyhanesi' Taş Plak Meyhaneleri serisinden bir albümün adı çıktı. Türk Müziği Meyhane Klasikleri Taş Plak Meyhane Şarkıları serisinin üçüncü albümü.
Seri 12 albümden oluşuyor:
Agop'un Meyhanesi, Kallavi Meyhanesi, Kör Niko'nun Meyhanesi, Topal Yorgo'nun Meyhanesi, Madam Despina Meyhanesi, Kumkapı Meyhaneleri, Aleko'nun Meyhanesi, Galata Meyhanesi, Todori'nin Meyhanesi, Hristo'nun Meyhanesi, Sotiri'nin Meyhanesi, Mois'in Meyhanesi.
Meyhane isimlerine bakınca hemen hepsinin bugün de yaşayan meyhaneler olduğu gözönüne alınırsa muhtemelen Kör Niko'nun Meyhanesi de bir zamanlar müşterilerini ağırlıyordu.
Kör Niko'nun Meyhanesi'nde bulunan şarkılar şöyle:
Keman Taksimi
Her Mevsim İçimden Gelip Geçersin
Yaylı Tanbur Taksim
Senden Bilirim Yok Bana Bir Faide
Yad Eller Aldı
Klarnet Taksim
Havada Bulut Yok
Bu Akşam Gün Batarken Gel
Kara Bulutları Kaldır Aradan
Ela Gözlerine Kurban Olduğum
Erkilet Güzeli
Dönülmez Akşamın
Leyla Bir Özge Candır
Engine Yavaş Yavaş
Nasıl Geçti Habersiz
Elbet Bir Gün Buluşacağız
Rüzgar Söylüyor
Yar Saçların Lüle Lüle
Ada Sahillerinde
Adalardan Bir Yar Gelir
Sazlar Çalınır
Senede Bir Gün
Karanfil Oylum Oylum