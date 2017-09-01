Bahçeli'nin adres gösterdiği 'Kör Niko'nun Meyhanesi' aslında ne?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'lilere yönelik olarak kullandığı "Şehitlerimizin yoğunluk kazandığı ve Türkiye'nin bağımsızlığının ilk adımı olan bir yerde içkili akşam sohbetleri bunlar yakışmaz. Türkiye'de içki içmek isteyen varsa içecek çok meyhane var. Kör Niko'nun Meyhanesine gidip içsinler" ifadesi sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, Google'da "Kör Niko'nun Meyhanesi neresi?" diye arama yaptı.

Ancak 'Kör Niko'nun Meyhanesi' Taş Plak Meyhaneleri serisinden bir albümün adı çıktı. Türk Müziği Meyhane Klasikleri Taş Plak Meyhane Şarkıları serisinin üçüncü albümü.

Seri 12 albümden oluşuyor:

Agop'un Meyhanesi, Kallavi Meyhanesi, Kör Niko'nun Meyhanesi, Topal Yorgo'nun Meyhanesi, Madam Despina Meyhanesi, Kumkapı Meyhaneleri, Aleko'nun Meyhanesi, Galata Meyhanesi, Todori'nin Meyhanesi, Hristo'nun Meyhanesi, Sotiri'nin Meyhanesi, Mois'in Meyhanesi.

Meyhane isimlerine bakınca hemen hepsinin bugün de yaşayan meyhaneler olduğu gözönüne alınırsa muhtemelen Kör Niko'nun Meyhanesi de bir zamanlar müşterilerini ağırlıyordu.

Kör Niko'nun Meyhanesi'nde bulunan şarkılar şöyle:

Keman Taksimi

Her Mevsim İçimden Gelip Geçersin

Yaylı Tanbur Taksim

Senden Bilirim Yok Bana Bir Faide

Yad Eller Aldı

Klarnet Taksim

Havada Bulut Yok

Bu Akşam Gün Batarken Gel

Kara Bulutları Kaldır Aradan

Ela Gözlerine Kurban Olduğum

Erkilet Güzeli

Dönülmez Akşamın

Leyla Bir Özge Candır

Engine Yavaş Yavaş

Nasıl Geçti Habersiz

Elbet Bir Gün Buluşacağız

Rüzgar Söylüyor

Yar Saçların Lüle Lüle

Ada Sahillerinde

Adalardan Bir Yar Gelir

Sazlar Çalınır

Senede Bir Gün

Karanfil Oylum Oylum