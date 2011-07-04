-BAHÇELİ'NİN ACI GÜNÜ OSMANİYE (A.A) - 04.07.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablasının eşi vefat etti. Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Osmaniye'de oturan ablası Nurten'in eşi Necati Fettahlıoğlu (78), kalp ve şeker rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Fettahlıoğlu'nun cenazesinin, yarın Bahçeli Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği, cenaze törenine MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de katılacağı öğrenildi.