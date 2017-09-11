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Politika

Bahçeli'nin 14 yıllık özel kalem müdüründen istifa

Karakaş’ın, Meral Akşener’le siyasete devam edeceği belirtildi

11 Eylül 2017 15:33

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 14 yıl boyunca özel kalemi olarak görev yapan Ömer Karakaş  partisinden istifa etti. Karakaş’ın, Meral Akşener’le siyasete devam edeceği belirtildi.

MHP’nin önemli isimlerinden Ömer Karakaş,  4 yılı Alparslan Türkeş olmak üzere 18 yıl MHP Genel Başkanlık makamına hizmet verdi. Bahçeli ‘nin 14 yıl boyunca özel kalem müdürlüğünü yapan  Karakaş, 2011’de milletvekili adaylığından sonra görevine  dönmemişti. 1997-2011 arasında Bahçeli’nin özel kalem  müdürlüğünü yapan Karakaş’ın  istifa dilekçesi şöyle:

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