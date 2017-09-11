Bahçeli'nin 14 yıllık özel kalem müdüründen istifa

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 14 yıl boyunca özel kalemi olarak görev yapan Ömer Karakaş partisinden istifa etti. Karakaş’ın, Meral Akşener’le siyasete devam edeceği belirtildi.

MHP’nin önemli isimlerinden Ömer Karakaş, 4 yılı Alparslan Türkeş olmak üzere 18 yıl MHP Genel Başkanlık makamına hizmet verdi. Bahçeli ‘nin 14 yıl boyunca özel kalem müdürlüğünü yapan Karakaş, 2011’de milletvekili adaylığından sonra görevine dönmemişti. 1997-2011 arasında Bahçeli’nin özel kalem müdürlüğünü yapan Karakaş’ın istifa dilekçesi şöyle: