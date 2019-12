-BAHÇELİ: ''MİLLET SENİ BALKONA KOYACAK'' HATAY (A.A) - 11.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '' Sayın Başbakan, Türk siyasi hayatında bu aziz millet seni alandan çıkartıp balkona koyacak, artık oradan seyredeceksin'' dedi. Bahçeli, partisince Hatay'da, Emlakbank Evleri önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ''Allah nasip ederse yarın sabahleyin erken saatlerden itibaren oy kullanmak üzere sandığa gidileceğini'' hatırlattı. Antakyalılara, yöresel şiveyle ''Antekeliler'' diye seslenen Bahçeli, yarın yapılacak genel seçimin Türk milletine ve Antakyalılara hayırlı uğurlu olmasını diledi. 12 Haziran seçiminin, bugüne kadar yapılan tüm seçimlerden çok daha önemli ve farklı bir anlamı olduğunu ifade eden Bahçeli, ''Çünkü, yol kavşağına sürüklenmiş bir Türkiye'de millet iradesiyle geleceğimizin belirlenmesi bu seçimde daha açık ve net olarak ortaya konacaktır. Türkiye'nin çok ciddi iç ve dış tehlikelerle karşı karşıya kaldığı, önemli tuzaklarla kuşatıldığı bir ortamda millet olarak seçime gidiyoruz. Onun için sizlerden istirhamım şudur; mutlaka, çok özel bir mazeretiniz yoksa sandığa gitmelisiniz, ailenizi, çevrenizi, akrabalarınızı, çalıştığınız işyerindeki vatandaşlarımızı, köylülerimizi, mutlaka sandığa gitmeye teşvik ediniz ve sandığa gittiğiniz vakit aklınızın süzgecinden, vicdanınızın sesinden hareketle millet olarak iradenizi ortaya koyunuz. Çünkü, bu ülke sizindir, karar da sizin olmalıdır'' diye konuştu. -ANKETLERE TEPKİ- ''Son günlerde özellikle seçimlere çok az bir süre kala bazı televizyonlarımızda sözleşmeli ve beslemeli insanlar çıkartılarak, kamuoyu araştırmalarını sonuçlandırmışlar ve Türkiye'de iktidarın kim olacağını belirlemişler ve Pazar gününü sabırla bekleyecekleri yerde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarını müjdelemektedirler'' diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunlar gerçekten demokrasi edepsizleridir, bunlar terbiyesiz insanlardır. Bunlar millet iradesine saygısız insanlardır. Üç kişi bir araya geleceksiniz, nereden beslendiğiniz meçhul, Türkiye'yi yönlendireceksiniz ve iktidarı tekrar seçim ortaya koyacakken bu sonucu şimdiden kesinleştirip vatandaşa duyuracaksınız. Öyleyse bu pazar gününü niye bekliyoruz? 30 dereceyi bulmuş bu sıcakta bu millet neden açık hava toplantısı yapıyor? O sebepten dolayı aziz vatandaşlarım, en azından millet iradesi olarak kendinize, şahsiyetinize, kimliğinize ve tercihinize saygı duyun ve sandığa gittiğinizde ders veriniz. Soruyorlar sayın Başbakan'a, bu sonuçlar üzerinde yorum yaparken diyorlar ki, 'balkon konuşmanızda nelere değineceksiniz?' Sayın Başbakan da karşısındaki bülbüllere bakıyor o da kendi kendini şartlıyor, 'şunlara şunlara değineceğim' diyor, sanki seçimi kazanmış balkona çıkmış ve bir de balkon konuşması yapma alışkanlığı kazanmış ve 'şunları şunları söyleyeceğim' diyor. Sayın Başbakan, Türk siyasi hayatında bu aziz millet seni alandan çıkartıp balkona koyacak, artık oradan seyredeceksin.'' Bundan dolayı bu seçimlerin önemli olduğunu dile getiren Bahçeli, ''Seçim üzerinde millet iradesine gem vurarak, ambargo altına alarak, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üçüncü defa mahkum ve mecbur bırakmaya yönelik her türlü rezaletin, her türlü ahlaksızlığın, her türlü siyasi etik dışı davranışın ve her türlü yalanın, iftiranın olduğu bir dönemde bu seçimlere gidiyorsunuz. Öyleyse bu seçimlerde bir milli tavır ortaya koymalısınız. Sayın Başbakan alışmış, 'durmak yok, yola devam' diyor, şimdi başta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş vatandaşlarımız olarak, 'durmak yok, yola devam' yerine, 'artık yeter, senden bıktık usandık git başımızdan' demeniz lazım'' diye konuştu.