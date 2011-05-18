-BAHÇELİ: ''MEMNUNSANIZ BAŞBAKANA KOROLUK YAPIN'' SARIVELİLER (A.A) - 17.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sayın Başbakanı dinlediğiniz zaman her şey güllük, gülistanlık. Çiftçi bir şey söyledi mi, 'ananı da al git ' diyor, memuru azarlıyor, diklenen varsa sürüyor. Eğer hayatınızdan memnunsanız, 'haydi birlikte yürüyelim' şarkısını televizyonda söylüyor Recep Tayyip Erdoğan... Ona koroluk yapın siz de söyleyin, yolunuza devam edin'' dedi. Bahçeli, partisince Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. 12 Haziran seçimlerinin önemli olacağını söyleyen Bahçeli, ülkeyi karış karış gezdiklerini belirtti. Ülkeyi 9 yıldır AK Parti'nin tek başına yönettiğini ifade eden Bahçeli, ''Sayın Recep Tayyip Erdoğan üçüncü döneme talip oluyor. 'Durmak yok yola devam' diyor. Acaba bir fayda olacak mı? Bunu düşünmek lazım'' diye konuştu. Bahçeli, herkesin farklı siyasi düşünceleri olabileceğini belirterek, herkesin, başta da AK Parti'ye oy verenlerin iyi düşünmesi gerektiğini, ülkede 18 milyon yoksul bulunduğunu, 13 milyona yakın insanın da açlık sınırının altında yaşadığını öne sürdü. -''EVDE AŞ YOK''- 4 kişilik bir ailenin mutfak masraflarını bile karşılayamadığını dile getiren Bahçeli, şunları söyledi: ''Evde aş yok. Bir çorba pişiriyor, yanında bol ekmek, çocuklarının karnını doyuruyor. Bunlar bir araya gelince insanlar yaşadıkları yerlerden başka yerlere göç etmek zorunda kalıyor. Konya'ya gidiyor. Karaman'a gidiyor. Ankara'ya gidiyor, İstanbul'a gidiyor, büyükşehirlere göç ediyor. Büyükşehirlerde, eğer elinden bir tutan olmazsa yanlış yollara girip yok olup gidiyorlar. Bu, bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlardan biridir. Sayın Başbakanı dinlediğiniz zaman her şey güllük, gülistanlık. Çiftçi bir şey söyledi mi, 'ananı da al git ' diyor, memuru azarlıyor, diklenen varsa sürüyor. Geçen gün Sağlık Bakanının yanına görme engelli bir vatandaş geliyor. Sıkıntısını anlatacak. Sağlık Bakanı 'hem amasın hem de iş bulmuşsun, daha ne istiyorsun' diye azarlıyor. Anarşi ve terör devam ediyor. Sayın Başbakan şimdi üçüncü dönem istiyor. Bunu Yüce Divan'dan kurtulmak için istiyor. Yoksulların sırtından siyaset yapıyor, paketler yoluyla oy avlıyor. 'Şu paketi alırsan çoluğuna çocuğuna yedirirsin, oyunu da bana verirsin' diyor. Bu paket, sizin hakkınız. O paketi alın, yiyin ve bir de gelen görevliyi, 'Niye geç getirdin?' diye azarlayın. Sıkıntıya düşmeyin, bu sizin hakkınız.'' Bahçeli, bir çok partinin iktidar olmak istediğini belirterek, ''MHP de iktidar olmak istiyor. Geliyor, size düşüncelerini projelerini anlatıyor. Biz sıkıntıyı bilenlerdeniz. 100 tane sorun tespit ettik, çözümlerini anlatıyoruz. Bunlardan en önemlilerinden biri ''Hilal Kart''. Bu Hilal Kart, bankamatik kartı değil, kredi kartı değil. Hilal Kart'ı alıp gideceksiniz, ihtiyaçlarınızı alacaksınız, geri ödemesi yok. Bu tamamen yoksul kardeşlerimize verilecek bir kart. Bununla hem ihtiyaçlarınız giderilecek hem de kendi yörenizdeki esnafınız iş yapmış olacak'' diye konuştu.