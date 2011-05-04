-BAHÇELİ: ''LİBYA'YA 'ÇEK, GİT' DEMENİN ANLAMI YOK'' ŞABANÖZÜ (A.A) - 04.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''9 yıl iktidarda olacaksınız, tek başınıza olacaksınız, hala millet bu dertle uğraşıyorsa, o zaman edebinle çekilmelisin. Libya'ya 'çek, git' demenin anlamı yok'' dedi. Bahçeli, seçim gezileri kapsamında Çankırı'nın Şabanözü ilçesini ziyaret etti. Çarşı Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet edip çay içen Bahçeli, burada kısa bir konuşma yaptı. AK Parti hükümetinin ülkeyi iyi yönetemediğini ileri süren Bahçeli, MHP'nin Türkiye'nin 100 temel sorununa çözüm önerileri getirdiğini belirtti. Şabanözülülerden oy ve seçime ilgi göstermelerini isteyen Bahçeli, ''Bu seçimlerde yüksek katılıma ihtiyaç var. Mutlaka seçimlere katılın'' çağrısında bulundu. Seçimlerin güvenli olması için hükümete büyük görevler düştüğünü anlatan Bahçeli, ''Seçimlere gölge düşürülmemeli. Yeni bir iktidara meşruiyet tartışması yaptırmamalıyız'' diye konuştu. AK Parti'ye vatandaşların oy vererek yakın geçmiş tarihte hiç kimseye nasip olmamış tek başına iktidar görevi verildiğini dile getiren Bahçeli, 6 milyona yakın işsiz insanın bulunduğu Türkiye'de, yoksullukla yolsuzluk sorunlarının olduğunu iddia etti. Ülkenin en büyük sorunlarından birinin de göç olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, insanların ekonomik sıkıntılar nedeniyle metropol kentlerin varoşlarında yaşamak zorunda bırakıldıklarını dile getirdi. Bahçeli, şöyle dedi: ''Türkiye'de açlık sınırının altında milyonlar var. Bir yandan işsizlik, bir yandan yolsuzluk ve yoksulluk çözülemiyorsa, vatandaş o zaman kendisine göre bir çözüm yolunu göçte arıyor. Eğer Ankara'da, Çankırı'da yaşayanların 3 katı Çankırılı varsa, o zaman neden baba ocağını bırakıp oralara gitti? Ankara'nın varoşlarında neden yaşamak zorunda bırakıldı? Bu sorunun cevabını bulmak lazım. Eğer karnını burada doyurmuş olsaydı, oralara gitmek zorunda kalmazdı. 9 yıl iktidarda olacaksınız, tek başınıza olacaksınız, hala millet bu dertle uğraşıyorsa, o zaman edebinle çekilmelisin. Libya'ya 'çek, git' demenin anlamı yok.'' Bahçeli, AK Parti hükümeti döneminde yolsuzluk olaylarının arttığını iddia ederek, ''AKP'nin yöneticilerinin, üst kademelerinin yanlarına, yandaşlarına, hanedanlarına bir bakarsanız, bir at arabası yokken şimdi çocuklar jiplerle dolaşıyor. Varlık içerisinde yüzer hala geldiler. Bu nereden geliyor. Bunu da düşünmek lazım'' diye konuştu. Devlet Bahçeli, şunları kaydetti: ''İktidar olmamız halinde yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Başta TOKİ olmak üzere arsasından müteahhidine, binanın kalitesine, dağıtımına, ödeme şartlarına kadar TOKİ'yi tuğla tuğla inceleyeceğim Allah'ın izniyle. Bu milletin arsaları kime, nasıl peşkeş çekilmiş, hangi yerde nasıl şehirler oluşturulmuş, onların etrafı daha önce kimler tarafından satın alınmış, kim nasıl zengin olmuş, 30 sene çalışan şuradaki muhterem bir esnaf borç batağındayken 9 yılda nasıl zengin olmuş, bunun hesabını sormak lazım. Bunu soracak kim diye sorarsanız, bu göreve talibim. Bunun hesabını sormaya hazırım. Tek eksiğimiz iktidar olmak için oydur.''