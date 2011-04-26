-BAHÇELİ: İÇİŞLERİ BAKANINDAN HESAP SORMAZSAK NAMERDİZ NEVŞEHİR (A.A) - 26.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "başta, demokratik açılım projesinin mimarı İçişleri Bakanı olan zattan hesap sormazsak namerdiz" dedi. Bahçeli, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki düğün salonunda vatandaşlara seslendi. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, MHP'nin hedefinin tek başına iktidar olduğunu kaydetti. 9 yıla yakın bir süredir iktidarda bulunan AK Parti'nin, ülkenin sorunlarını çözemediğini belirten Bahçeli, ''Bu iktidar döneminde yandaş, eş ve dostları zengin olmuştur. 12 Haziran seçimlerinde de AK Parti'ye ilk tokadı, yine bu partiye oy vermiş vatandaşlarımız atacaktır'' diye konuştu. AK Parti iktidarının, Mecliste çoğunluğa sahip olmasına rağmen, sorunları çözemediğini ve yıprandığını ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti: ''AK Parti, hesap sorulacak endişesiyle ne olursa olsun, üçüncü defa iktidar olmak için bocalamaktadır. Çünkü biliyorlar ki MHP iktidara geldiğinde, 9 ayda yaptıklarının hesabı, 9 yılda sorulacaktır. Yetimin, yoksulun, emeklinin, dul ve kimsesizin hakkını yiyenlerden hesap soracağız. Ankara Gölbaşı'ndaki Emniyet tesislerinde İçişleri Bakanı, 1 Ağustos 2009'da 'Demokratik Açılım Projesi' diye bir zırvayı ortaya attı. Bu zırva, Türkiye'nin başına bela oldu. Bundan sonra Türkiye'nin bölünme süreci hızlandı. Başta Demokratik Açılım Projesinin mimarı İçişleri Bakanı olan zattan hesap sormazsak namerdiz. Bu iktidar, bölen bir iktidardır.'' Konuşmasında, AK Parti Hükümetinin yapmayı planladığı Anayasa değişikliğine de değinen Bahçeli, ''Sayın Başbakan, Mecliste 367 çoğunluğunu sağlayarak referandumsuz Anayasayı değiştirmek istediklerini söylüyor. Ancak nasıl değişiklik yapacaklarını, ne gibi değişiklikler olacağını söylemiyor. Sayın Başbakan, nasıl bir Anayasa değişikliği yapacağını anlat, vatandaş da beğenirse sana oy versin, beğenmezse değişikliğini başına çalsın. Yapacağın değişiklikte bakalım Türk milleti var mı? Anayasanın değişmez 3 maddesi nasıl değişiyor? Bunları bir görelim'' diye konuştu.