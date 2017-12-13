Bahçelievler'deki şüpheli araçtan 60 kilo patlayıcı çıktı

İstanbul'da Bahçelievler'de polise yapılan ihbar üzerine bulunduğu sokakta incelenen kapalı kasa minibüste yaklaşık 60 kilo patlayıcı bulundu. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'nın İstanbul'da bombalı araçla saldırı yapacağını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri 24 saat boyunca yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından kapalı kasa bir minibüste yüklü miktarda patlayıcı madde olduğunu tespit etti.



PKK'dan kaydı olan 1 kişi gözaltına alındı





İstihbarat ve TEM ekipleri bomba yüklü minibüsün Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 18. Sokakta park halinde olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK'dan kaydı bulunduğu öğrenilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Ekipler, minibüsün bulunduğu sokağa çıkan bütün yolları trafiğe kapattı. Olay yerine gelen ekipler, durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha uzmanı ekipler özel kıyafetini giyerek minibüste bir süre inceleme yaptıktan sonra araçta fünye ile patlatmalar gerçekleştirdi.

Yaklaşık 60 kilo patlayıcı bulundu



Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, fünye ile patlatılan kapalı kasa minibüsten bazı parçaları dışarı çıkartılarak ilk incelemelerini yaptı. İlk incelemeye göre kapalı kasa minibüste yaklaşık 60 kilo patlayıcı madde buldu.

Patlayıcı alüminyum tozu ve RDX'ten oluşuyor



Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2,5 saat süren incelemenin ardından şüpheli minibüsü çekiciyle olay yerinden kaldırdı. Kapalı kasa minibüste ele geçirilen patlayıcıların cinsinin alüminyum tozu ve RDX'ten oluştuğunun belirlendiği öğrenildi.

Polis, bombalı aracın 'Baver' kod adlı terörist ve İİT Zirvesi'ne yönelik saldırı iddiasını araştırıyor



Polis ekipleri; gözaltına aldığı şüphelinin, 19 Kasım'da düzenlediği operasyonda sansasyonel bir eylem için İstanbul'a geldiğini belirlediği terör örgütü PKK üyesi 'Baver' kod adlı Yunus Sanamalı ile irtibatlı olup olmadığını ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesine yönelik bir saldırı mı planlandığı konusunda çalışmalarını genişleterek, incelemelerini sürdürüyor. (DHA)