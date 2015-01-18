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Bahçelievler'de trafo patladı, 1 kişi öldü!

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü

18 Ocak 2015 14:33

Bahçelievler'de Trakya Şebeke İşletme Grup Müdürlüğü'ndeki trafo patlamasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Soğanlı Mahallesi'ndeki Trakya Şebeke İşletme Grup Müdürlüğü içindeki bir trafoda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Bu sırada, trafonun yakınında bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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