Bahçelievler'de trafo patladı, 1 kişi öldü!

Bahçelievler'de Trakya Şebeke İşletme Grup Müdürlüğü'ndeki trafo patlamasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Soğanlı Mahallesi'ndeki Trakya Şebeke İşletme Grup Müdürlüğü içindeki bir trafoda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Bu sırada, trafonun yakınında bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.