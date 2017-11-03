Bahçelievler'de patlayan trafo paniğe yol açtı; patlama anı kamerada

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER\'de gürültüyle patlayan elektrik trafosu paniğe yol açtı.

Olay, Soğanlı Mahallesi\'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Meydanda yer alan elektrik trafosu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamalarla birlikte yangın çıktı. Patlama sırasında panik yaşanırken çevredeki esnaf ve mahalleli kendini dışarı attı. Bildirilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Çevrede bazı ev ve işyerlerinde elektrikler kesildi. BEDAŞ ekipleri, trafoyu onarmak için çalışmalara başladı.

Çevrede esnaflık yapan bir görgü tanığı, \"Şiddetli bir patlama oldu. Arka arkaya 3-4 sefer aynı anda patladı. Şiddetli patlamada millet dışarı çıktı. İnsanlar panik halde kaçıştılar. Şimdi bazı yerlerde elektrikler yok. Yetkililer, yarın öğlene kadar elektriklerin geleceğini söylediler.\" dedi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Bu arada, trafonun patlama anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafodan patlama sesleri duyulurken, trafonun alev aldığı görüldü. Çevrede panik yaşandığı görüntülere yansıdı.

(FOTOĞRAF)