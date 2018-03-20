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BAHÇELİEVLER'DE MİLYONLUK SAHTE PARFÜM OPERASYONU

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA Bahçelievler'de sahte parfüm imalatı yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan sahte parfüm ele geçirildi

20 Mart 2018 21:38

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Bahçelievler\'de sahte parfüm imalatı yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan sahte parfüm ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. 17.00 sıralarında depoya giren ekipler, imalathane ile karşılaştı. Polis, depoda bir parfüm dolum makinesi, onlarca bidon sahte parfüm yapımında kullanılan esanslı alkol ile satışa hazır 2 bin şişe sahte parfüm ve doluma hazır 10 binlerce parfüm şişesine el koydu. Operasyonda ayrıca depoyu imalathaneye çeviren ve işleten bir kişi burada yakalanarak, gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Depodan görüntüler
-Ele geçirilen parfüm şişeleri
-Dolum makinesi
-Genel ve detay görüntüler
 

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