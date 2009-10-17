Bahçelievler'de kaza: 3 ölü

Bahçelievler’de otomobilin sıkıştırdığı ileri sürülen minibüs, kontrolden çıkarak önce önünde seyreden kamyona ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonrası alev alan minibüsteki 3 kişi yanarak can verdi.

Kaza, O-1 Karayolu Merter Mevkii’nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 33 yaşındaki İrfan Yener yönetimindeki 34 VF 9180 plakalı minibüs, plakası alınamayan bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu minibüs, önünde seyreden Abdülhamit İşçen yönetimindeki 34 VH 8051 plakalı kamyona çarptıktan sonra çelik bariyere bindirdi. Çarpmanın etkisiyle minibüsün motor kısmı bir anda alev alırken, araç içerisinde sıkışan İrfan Yener ile yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen 2 arkadaşınının yardımına yoldan geçen sürücüler koştu. Sürücüler, alev alev yanan araca yangın tüpleriyle müdahale ederek bir kişiyi araçtan ağır yaralı olarak çıkardı.



Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Ancak araçta bulunan İrfan Yener ve diğer arkadaşı yanarak can verdi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan diğer kişi de ambulansla kaldırıldığı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.



Kısmen yanan İrfan Yener ile arkadaşının cesetleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çıkarılabildi. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gözaltına alınan kamyon sürücüsü Abdülhamit İşçen ise Bahçelievler Polis Merkezi’ne götürüldü. İşçen ifadesinde minibüsün başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak önce kamyonuna ardından bariyerlere çarptığını söyledi.



Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan 0-1 Karayolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.



Kazayla ilgili soruştudma başlatan polis ekipleri, ölen iki kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.



