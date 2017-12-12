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Bahçelievler'de intihar girişimi

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) BAHÇELİEVLER'de sokak ortasında başına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

12 Aralık 2017 10:35

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) BAHÇELİEVLER\'de sokak ortasında başına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi Sarmaşık Sokak\'ta saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir kahvehanede oturan Nevzat Aygun arkadaşlarına hava almak için dışarı çıkacağını söyledi. Dışarıya çıkan Aygun bir süre gezdikten sonra sokakta bulunan bir ağacın altında oturdu. Aygun, burada henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla başına bir el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahale yaptıktan sonra ağır yaralanan Aygun\'u  Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı.  Olay yeri inceleme ekipleri de intihar girişiminin olduğu yerde deli araştırması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Aygun\'un tedavisi hastanede devam ediyor. 
(FOTOĞRAFLI)

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