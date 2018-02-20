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Yaşam

Bahçelievler'de hareketli dakikalar; tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Şüpheli, polis operasyonu sonucu gözaltına alındı

20 Şubat 2018 23:16

İstanbul Bahçelievler'de tartıştığı kişiyi silahla vuran genç kaçarak bir apartmana girdi. Özel harekat timleri, apartmanın bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı. Silahla yaralanan kişinin tedavisi sürüyor.

İddiaya göre olay, saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Cihan Sokak üzerinde meydana geldi. İsminin Bilal olduğu öğrenilen genç, henüz bilinmeyen sebeple tartıştığı kişiyi silahla vurarak ağır yaraladı. Ardından kaçan genç, bir apartmana sığındı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gencin kaçtığı binada bulunan sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen özel harekat timleri, bu noktada güvenlik önlemi aldı. Bu arada, şüphelinin silahla ağır yaraladığı kişi, çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra polis tarafından ikna edilen şüpheli silahını bırakarak teslim oldu. Zanlı, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 
 

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