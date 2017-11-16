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BAHÇELİEVLER’DE AVM'YE ÖZEL HAREKAT BASKINI GÜVENLİK KAMERASINDA (1)

* Suç örgütü üyeleri üst aramasından geçmeden AVM'ye girmiş

16 Kasım 2017 16:32

* Suç örgütü üyeleri üst aramasından geçmeden AVM\'ye girmiş. 

Haber-Kamera: İstanbul DHA
\"Şirinler\" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen 2 Kasım günü düzenlenen operasyon güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Suç örgütü üyelerinin AVM\'ye üst araması yapılmadan girme anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. 

Görüntü Dökümü:
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(GÜVNELİK KAMERASI)
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-Şüphelilerin üst araması yapılmadan AVM\'ye girmeleri
-Özel harekat ekiplerinin baskın anı

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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