T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu

15 Nisan 2018 06:12

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER\'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti. İtfaiye ekipleri binada oturan vatandaşları tek tek tahliye ederken, apartmanın çatısında maddi hasar meydana geldi. 

Yangın Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi\'nde gece saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgilere göre, Aynur Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tüm çatısını sardı. Bu sırada komşularının çatısının yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Kocasinan, Siyavuşpaşa ve Bakırköy gruplarına bağlı itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı söndürerek kontrol altına aldı.  

VATANDAŞLAR OTURDUKLARI APARTMANIN ÇATISININ YANMASINI KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİ
Ayrıca, itfaiye ekipleri apartmanda oturan vatandaşları da tek tek binadan tahliye etti. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken, polis ekiplerinin de olay yerinde tedbir aldığı göründü. Olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken yangın çıkan binada maddi hasar meydana geldi. Binada oturan vatandaşlar oturdukları apartmanın yanışını şaşkın gözlerle izlediği görüldü. Binanın çatı katının alev alev yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ayrıca vatandaşların da panik içerisinde olduğu dikkat çekiyor.  

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Soner HASIRCIOĞLUBAHÇELİEVLERKısaBahçelievler Siyavuşpaşa MahallesiEdinilenAynur SokakAlevlerBuKocasinan SiyavuşpaşaBakırköyOTURDUKLARI APARTMANINYANMASINI KORKU DOLU GÖZLERLESağlıkOlayBinadaBinanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24