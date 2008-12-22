Bahçelievler sapığı yakalandı

Bahçelievler civarında küçük yaştaki 4'ü çocuk 5 kişiye taciz iddiasıyla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı ve epilepsi hastası olduğu belirlenen şüphelinin 5 mağdur tarafından teşhis edildiği öğrenildi.





Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler civarında yaşı küçük çocuklara yönelik tecavüz ve taciz iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.



Kendisini "Osman" olarak tanıtarak yakınlık kurduğu 19'u çocuk 22 kişiden 5'ine tecavüz 17'sine de tacizde bulunduğu tespit edilen şüphelinin robot resmi çizilirken aynı bölgede başka bir şüphelinin varlığı daha belirlendi.

1'i 22 yaşında 4'ü 9-11 yaş arasında 5 ayrı kişiye tacizde bulunduğu ileri sürülen ikinci şüphelinin de mağdurların ifadeleri doğrultusunda robot resmi çizdirildi.

Her iki şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatan polis, Bahçelievler bölgesini sürekli izlemeye aldı.



Ekipler dün robot resme benzerliğiyle dikkati çeken bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen ve epilepsi hastası olduğu tespit edilen A. E. K. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulandı.

Sorgulamasında suçlamaları kabul etmeyen A. E. K'nın, 5 mağdur tarafından teşhis edildiği öğrenildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen A. E. K. çıkışta basın mensuplarına tepki gösterdi. Kaç kişiyi taciz ettiği sorulan şüpheli "138 kişiye sana ne. Yok öyle bir şey hepsi iftira," şeklinde konuştu.