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Yaşam

Bahçelievler Kocasinan'da boşaltılan bir bina çöktü

Binanın yıkılma tehlikesi olduğu için boşaltıldığı bildirildi

21 Mayıs 2016 17:03

İstanbul Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Nurlu Sokak’ta bulunan bir bina yıkılma tehlikesine karşı tamamen tahliye edildi. Boşaltılan bina çöktü.

DHA'da yer alan habere göre, binanın yanında bulunan temel kazısı nedeniyle hasar gördüğü belirtilirken, çevrede bulunan 7 bina da boşaltıldı.

Zabıta ekipleri sokakta emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra boşaltılan bina çöktü.

 

Ölen ya da yaralanan olmadı

 

Temeli zarar gören bina, yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından büyük bir gürültü ile çöktü. Ortalığı bir anda toz bulutu kaplarken, polisin geniş güvenlik önlemleri sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı.

 

Sinir krizi geçirenler oldu

 

Göçük sırasında binada evi bulunan vatandaşlar fenalık geçirdi. Sinir krizi geçiren bazı vatandaşların bayıldığı görüldü. Olay yerindeki sağlık ekipleri, bayılan vatandaşlara müdahale etti. Bu sırada sokakta büyük panik yaşandığı görüldü.

 

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