Bahçelievler katliamı sanığı Haluk Kırcı tahliye edildi

Ankara Bahçelievler’de 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 kişinin ölüm olayına karıştığı gerekçesiyle hüküm giyen Haluk Kırcı, akşam saatlerinde tahliye oldu.

Kırcı, cezaevinden tahliye olduktan sonra karıştığı suçtan dolayı 2011 yılında infazı yandığı için yeniden cezaevine girmişti.



Eskişehir Özel Tip Cezaevi’nde bir süre cezasını çeken Kırcı, 3 yıl önce Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatıyordu. 2012 yılında çıkan üçüncü yargı paketindeki maddelerden yararlanan Kırcı, 3 Şubat’ta H tipi cezaevinden Bursa Açık Cezaevi'ne nakledildi. Avukatlarının müracaatları sonucu Haluk Kırcı akşam saatlerinde tahliye edildi.

Bahçelievler katliamı

9 Ekim 1978 tarihinde meydana gelen olayda 7 Türkiye İşçi Partili öğrenci, Ankara’nın Bahçelievler semtindeki evleri basılarak, katledildi.



Bahçelievler Katliamı davasından yargılanan, Haluk Kırcı, Ünal Osmanağaoğlu, Bünyamin Adanalı, 7’şer kez ölüm cezasına mahkûm edilmişler, ölüm cezalarının kaldırılması üzerine bu cezaları ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çevrilmişti.



Sanıklardan Ercüment Gedikli, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Mahmut Korkmaz, Duran Demirkıran ve Ömer Yavuz Hacıömeroğlu ise çeşitli cezalara mahkûm edilmişlerdi. Sanık İbrahim Çiftçi ise, Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz’ün öldürülmesi olayından, Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi’nde 4 kez ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra beraat etmiş, bu beraat kararına paralel olarak ‘Bahçelievler Katliamı’ davasında da beraat etmişti.