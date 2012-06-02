İki kere 'yanlışlıkla' tahliye edilen Haluk Kırcı'ya af geliyor!

TBMM Adalet Komisyonu, 3. yargı paketini; Bahçelievler katliamından mahkûm olan Haluk Kırcı’nın arasında olduğu suçluların serbest kalmasını sağlayacak bir değişiklikle kabul etti.

TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen 3. yargı paketinin yasalaşması halinde 12 Eylül öncesinde gerçekleşen Bahçelievler katliamından 7’şer kez idam cezası alanlar başta olmak üzere; “örgüt” suçu olmadığı için “tek” ceza alamayan, bu nedenle de aflardan yararlanamayan ülkücüler serbest kalacak. Komisyonda kabul edilen önergeye göre; 12 Eylül 1980’den önce işlenen suçlarda hangi kanunun lehe uygulanacağı, yeni TCK’daki hükümlere göre belirlenecek. Böylece, ayrı ayrı verilen cezalar teke indirilerek erken tahliyeler gündeme gelecek. Daha önce defalarca “yanlışlıkla” tahliye edilip yeniden cezaevine giren ve 1.5 yıl daha cezaevinde kalması gereken Kırcı da yasa yürürlüğe girdiğinde tahliye edilecek. Kendisi de 12 Eylül döneminde yurtdışına kaçan MHP Milletvekili Ali Uzunırmak, düzenlemenin “eski ülkücülere af” olarak yorumlanmasına tepki gösterdi, “O zaman örgüt suçu görülmediği için cezalar tek tek verildi. Büyük haksızlık oldu. Soldan mahkûm olanlar 10 yıl yatıp çıktı. Bizimkiler hâlâ içeride. Burada büyük bir haksızlık gideriliyor” dedi.

Meclis komisyonunda kabul edilen 3. yargı paketi, bu mahkûmların suçları için ayrı ayrı yatmasını ortadan kaldıracak ve tahliye getirecek. MHP “Haksızlık vardı, bitti” diyor. Bu değişiklikle 12 Eylül öncesi cinayetlerden sorumlu ülkücüler serbest kalacak. Ülkücü mahkûmlar, cinayetleri “örgüt suçu”na sokulmadığından her suç için ayrı ceza almışlardı.



Kimler çıkacak



* 7 cinayeti olan Haluk Kırcı ile Bünyamin Adanalı

* 3 cinayeti olan Muhsin Kahya

* Mahir Kavalcı



Yanlışlık tahliyeleri



* 1991 yılında Özal affından yararlanıp tahliye edilen ancak eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın itirazı üzerine her ceza için ayrı infaz uygulanması gereği tekrar içeri alınan mahkûmlardan bazıları şunlar:

* Haluk Kırcı: 'İdi Amin' lakabıyla tanınıyor. 8 Ekim 1978'de Ankara Bahçelievler'de Türkiye İşçi Partili 7 genci telle boğup silahla infaz etme suçuyla yargılandı.

1988'de her suçtan ayrı ayrı idama mahkûm oldu. 26 Nisan 1991'de Bursa Cezaevi'nden şartlı tahliye edildi, ancak her idamı ayrı hesaplanınca aranmaya başlandı. Firardayken, dönemin Erzurum Valisi Mehmet Ağar'ın şahitliğinde evlendi; şirket ortağı oldu. 10 Ocak 1999'da yakalandı. 18 Mart 2004'te yine yanlışlıkla tahliye edildi, Ukrayna'da yakalandı. 28 Mayıs 2010'da tekrar tahliye oldu ancak 8 Şubat 2011'de yeniden tutuklandı.

* Muhsin Kehya: 12 Eylül öncesi Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul ile dönemin CHP Kayseri ve Antalya İl başkanlarının öldürülmesi olaylarına karışmaktan tutuklandı. İki kez firar etti, ikincisinde bir yaralama olayına karıştığı Almanya'da yakalandı. 28 yıldır cezaevinde.

* Mahir Kavalcı: 12 Eylül öncesi ülkücü hareket içinde işlediği suçlardan mahkûm oldu, şartlı tahliye edildi; 2004'te 'ruhsatsız silah'tan tutuklanınca infazı yandı. Tahliye tarihi 2019.

* Bünyamin Adanalı: Bahçelievler katliamında 7 genci öldürdüğü için 7 kez idama mahkûm oldu. Halen cezaevinde.