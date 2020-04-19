Bahçelievler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı'nın başlattığı kampanyaya katılan öğretmenlerin listesini istedi

Bahçelievler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü okul müdürlerine mesaj atarak Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına hangi öğretmenlerin bağış yaptığına dair listenin kendilerine bildirilmesini istedi.

Kampanya tartışılmaya devam ederken Bahçelievler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bölgedeki okul müdürlerine bir mesaj atarak kampanyaya destek olan öğretmenlerin isimlerini ve yaptıkları bağış miktarının kendilerine bildirilmesini istedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, mesajda, “Her okulumuz dekont varsa dekontları, dekont yoksa yapılan yardım miktarı, bu bedel arkadaşlar tarafından belirtilmek istenmiyorsa tahmini bir bedel belirtilerek (1000-1500, 5000-6000 gibi), mesaj atıldıysa mesaj adedini belirterek, genel bir geri dönüşe ihtiyacımız vardır. Hem yukarıya bilgi verilecek olup hem de ilçede birlikte yürütülen bu çalışma dosyalanacaktır” ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen haftalarda başlattığı, “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyası başlatmıştı.

Belirli meslek gruplarından ise zorunlu olarak bağış yapılması istendiği iddia edilmiş, ancak yapılan açıklamalarla bu iddia yalanlanmıştı.