Bahçelievler'de balkondan bakan çocuk başına isabet eden kurşunla öldü

Bahçelievler'de balkondan bakan kız çocuğu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Çayırlı Sokak'ta geçen perşembe meydana gelen olayda, Suriye uyruklu kız çocuğu Rama Korbalı evinin balkonundan bakarken, başına kurşun isabet etti. Küçük kız hayatını kaybetti.