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Bahçelievler'de balkondan bakan çocuk başına isabet eden kurşunla öldü

Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı

02 Mayıs 2020 18:30

Bahçelievler'de balkondan bakan kız çocuğu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Valiliği konu hakkında yaptığı açıklamada, "30 Nisan 2020 Perşembe günü Bahçelievler ilçemiz Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak'taki evinin balkonunda bulunduğu esnada, başından isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rama Korbalı isimli kız çocuğunun ölümüne ilişkin olayın şüpheli yada şüphelilerinin tespitine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalarda, Esenyurt ilçemizde 3 adet silahla birlikte 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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