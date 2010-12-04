-BAHÇELİ: ''EKONOMİDE KRİZ AŞILIYOR'' HATAY (A.A) - 04.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Kriz yavaş yavaş aşılmakta, bunun sağlıklı ve sağlam ekonomi politikalarıyla yönlendirilmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz'' dedi. Antakya'da bulunan Bahçeli, ilk olarak Habib-i Neccar Camisi'ni ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Bahçeli, camiyi gezdi. Daha sonra Bahçeli Tarihi Uzun Çarşı esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Devlet Bahçeli, daha sonra, Ahmediye Camisi önünde, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin ve Hatay Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği (HESOB) Başkanı Kadir Teksöz'den çarşı ve esnafın durumuyla ilgili bilgi aldı. Çinçin, Türkiye'nin en önemli sorununun terör ve işsizlik olduğunu kaydetti. Teksöz de kentte ayakkabıcılık, mobilyacılık, nakliye sektörünün çok iyi durumda olduğunu, ancak bunların daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, sivil toplum örgütü temsilcilerinin Türkiye'nin önemli meselelerine işaret ettiğini, bu meselelerin çok kısa sürede çözüm bekleyen konular olduğunu kaydetti. Türkiye'nin sosyal, ekonomik yönden küresel krizin etkisi altında kalan coğrafyalarda bulunan bir ülke olduğunu ifade eden Bahçeli, ''Bazı ekonomik sıkıntıları hep birlikte yaşadık. Bundan esnafımız da çok etkilendi. Kriz, yavaş yavaş aşılmakta, bunun daha sağlıklı ve sağlam ekonomi politikalarıyla yönlendirilmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz'' diye konuştu. Konuşmasının ardından Bahçeli'ye ''Ney'', ''kem göz'' mozaiği ile ayakkabı ve el işiyle yapılmış ayna hediye edildi.