-BAHÇELİ'DEN ''OKYANUS ÖTESİ'' UYARISI EDİRNE (A.A) - 12.05.2011 - Salih Baran - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Adalet ve Kalkınma Partisi aklını başına alsın, okyanus ötesi bir hesaba kurban gitmesin, dikkat etsin''dedi. Bahçeli, Trakya gezisinin ikinci gününde Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde partililerine seslendi. İpsala ilçesinin Yenikarpuzlu beldesindeki temaslarının ardından Keşan'a gelen Bahçeli'yi partilileri çiçekle karşıladı. Halkı selamlayarak partisinin seçim bürosuna giden Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, 12 Haziran seçimlerinin Türkiye için ''karar anı'' olduğunu söyledi. Seçimlere yüksek katılım için seçmene ve seçimlerin sağlıklı yapılabilmesi için de iktidara seslenen Bahçeli, şöyle konuştu: ''12 Haziran seçimleri ,yol kavşağında bir Türkiye için çok önemlidir. Milletimizin kaderini belirleyeceği ve kader anı olacak bir seçimdir. Bu bakımdan seçim önemsenmeli ve yüksek bir katılım sağlanmalıdır. Özel bir mazeretiniz yoksa mutlaka sizler yakınlarınızı, çevrenizi, komşularınızı sandığa gitmeye teşvik etmelisiniz, yüksek bir katılımla bir siyasal sonuç çıkarmalısınız. Eğer bunu başardığınız takdirde, ülkemiz açısından siyasi tartışmaların son bulduğu yeni bir rahatlama döneminin başlayacağı ve istikrar içinde tekrar kalkınmanın gelişeceği bir ortamı ortaya çıkartmış olur. Tabii sizlerin sandığa gitmenizle kalmıyor bu, siyasi iktidara da sorumluluk düşüyor. Seçimlerde toplu iğne ucu kadar leke ve gölge olmamalıdır, hile karıştırılmamalıdır, özellikle sandık sonuçları alınıp, tutanaklar hazırlanırken yanlış yazılımlara, oy avcılığına fırsat verilmemelidir. Bu seçimlerde küresel güçler dahil, iç ve dış odaklarca çok büyük oyunlar oynanıyor. Oyunların başlangıç tarihi, eğer üçüncü dönem olursa Adalet ve Kalkınma Partisi aracılığıyla 13 Haziran olacaktır. Buraya dikkat edin. Herkesi dinleyin, araştırın fakat vicdanınızın sesi ve aklınızın süzgeciyle tercihlerinizi ortaya koyun.'' AK Parti iktidarında Türkiye'nin ekonomik, sosyal anlamda çok şeyler kaybettiğini öne süren Bahçeli, ''Bu iktidar döneminde yolsuzluk başını almış gitmiştir. Her taraf pislik kokuyor. İhaleler karmakarışık, özelleştirme anlaşılması mümkün değil. Hele TOKİ denen bir olay var; devlet arazileri kime, nasıl peşkeş çekiliyor belli değil. Yandaşlar, yardakçılar servetine servet katıyor ama nüfusumuz gittikçe yoksullaşıyor. Türkiye kutuplaşıyor; inananlar-inanmayanlar, gericiler-ilericiler, laikler-laik olmayanlar, etnik, mezhep temelli ayrımcılıklar. Şimdi de bakıyorsunuz, insanımızın ekonomik paylaşımlarında da ikilem var. Bir yanda rant ekonomisiyle beslenen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri, yandaşları, yakınları, hanedanlar, öbür tarafta, sadaka ekonomisiyle kandırılan, oy istikameti belirlenen, paket demokrasisi uygulanan bu rant ekonomisinden beslenenlerin iktidarını sürekli kılabilecek yoksulların istismarı var'' dedi. -''İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR''- AK Parti iktidarının değişmesinin zamanının geldiğini savunan Bahçeli, şöyle devam etti: ''Son dönemlerde Ortadoğu ülkelerindeki olayları, Allah muhafaza, Türkiye'ye yaymak isteyenler pusuda bekliyor. Bir an düşünün, Tunus'ta 17 yıllık iktidar bir anda gitti, 31 yıldır diktatör olan Hüsnü Mübarek sadece 18 günde devlet başkanlığından ayrılmak zorunda kaldı, şimdi yüce divana gönderiliyor. Libya yine öyle, Suriye her cuma namazı sonrası gösteriler sonrası olaylarda yüzlerce insan ölüyor. Türkiye de yıllardan bu yana ayaklanma provasıyla bu günleri hazırlayan, abuk sabuk konuşarak Türkiye'nin Tunus veya Mısır olabileceği tehdidini savuran bir durumla karşı karşıya. Böyle bir durumda iktidar değişikliğine ihtiyaç var. Bu toplumu rahatlatır, iktidar değişikliği yeni umutların yeşermesine, sabırla geleceğe bakmaya vesile olur ama üçüncü defa iktidar olur, aynı kafayla devam eder, anayasa değişikliği adı altında Türkiye'ye yazılı gönderilen metinleri topluma kabul ettirmek gibi bir dayatmayla karşı karşıya kalırsa Türkiye'de huzur kalkmaz. Adalet ve Kalkınma Partisi aklını başına alsın, okyanus ötesi bir hesaba kurban gitmesin, dikkat etsin.''