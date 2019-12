-BAHÇELİ'DEN YSK KARARINA DESTEK ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarını iptal kararını değerlendirirken, ''Yargıya saygı duyulmalıdır. Alınan karar herkes tarafından kabul edilmelidir'' dedi. Bir gazetecinin ''YSK'nın bazı bağımsız adaylara ilişkin aldığı kararı'' sorması üzerine, Bahçeli şöyle konuştu: ''Yüksek Seçim Kurulu, her seçim döneminde bağımsız veya siyasi partilerden milletvekilliği aday adaylığı için başvurmuş olanlardan, milletvekilliği adaylığı statüsünü kazanarak seçim takvimine uygun günde Yüksek Seçim Kurulu'na verilmesi sonrası çok yönlü bir araştırma yapmaktadır. Araştırmanın hangi gerekçelere dayalı olarak yapılmış olduğu açıklanmadan bazı bağımsız adayların seçime katılamayacaklarının ilan edilmiş olması, konu üzerinde her zaman fırsat kollayan, istismar eden çevreleri harekete geçirmiştir. 24 saat bütün televizyonlar ve malum konuşmacılar değerlendirmelerde bulunmuştur. Yargıyı ve seçimleri sorgulayan bir bakış açısıyla ortaya çıkmışlardır ve yine hepsi PKK yandaşlığına soyunan bir üslubu kullanmışlardır.'' -''O ZAMAN BU DEMOKRASİ HAVARİLERİ NERELERDEYDİ?''- Bahçeli, ''21. Dönem TBMM'de Adana milletvekili olarak dört yıla yakın bir süre görev yapmış olan Sayın Ali Halaman, 2007 seçimlerinde yine MHP'nin adayı olarak başvurmuş ve seçilebilir bir sırada iken, ismi Yüksek Seçim Kurulu'na verilmiş ve Yüksek Seçim Kurulu bugünkü maddeleri esas alarak Sayın Ali Halaman'ın adaylığını reddetmiştir. O zaman bu demokrasi havarileri nerelerdeydi, ileri demokrasi taraftarları nerelerdeydi, o zaman neden ses çıkarmadılar, şimdi konuyu istismar edercesine Türkiye'nin gündemini ve hatta seçimleri tehdit edecek boyutlara doğru sürüklemektedirler. MHP olarak her tarafta yargıya saygı duyulması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi de yine yargıya saygı duyulmalıdır. Alınan karar herkes tarafından kabul edilmelidir'' diye konuştu. Bahçeli ''CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Meclis'in olağanüstü toplanabileceğini söyledi, siz bu çağrıya katılır mısınız?'' sorusunu ise, ''AKP ile CHP uzun zamandır PKK'nın siyasallaştırılması ve ileri demokrasi konularında Türkiye'nin bölünme eşiğine doğru gidişinde çok yönlü bir ağız birliği içindeler. İleride koalisyon da kurabilirler, şimdi de Meclis'i toplayıp ikisinin sayısı ile her şeyi yapabilirler. Kendilerinin takdirine bırakıyoruz ama MHP olarak bu oyunlara Türkiye'nin düşmesine rıza gösteremeyiz'' diye yanıtladı.