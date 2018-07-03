Bahçeli'den yasa teklifi hazırlığı: Hayvanlara yönelik şiddette sahipli-sahipsiz ayrımı kaldırılacak

Daha önce pek çok kez gündeme gelen ancak bir ilerleme kaydedilmeyen hayvana yönelik şiddetle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yasa teklifi hazırladığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Bahçeli'nin hazırlattığı yasa çalışmasında sahipli ve sahipsiz hayvan arasındaki farkın kaldırılması, hayvanları öldüren kişiler için 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.

Bahçeli, Sakarya’da köpek yavrusunun patilerinin kesilerek öldürülmesinin ardından seçim vaatleri arasına hayvan hakları ile ilgili düzenlemelerin yapılmasını aldı. Bu doğrultuda MHP, 26. Dönem’de hazırladığı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni revize etti.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in aktardığına göre, TBMM'nin 27. döneminde gündeme getirilecek olan teklifte, sahipli hayvan kavramı, 'Barınacak yeri olan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları içinde bulunan ve bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunan evcil hayvan' olarak düzenlendi. Mevcut kanunda yer alan, 'Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması' başlığı 'Sahipli, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması' olarak değiştirildi.

"Haklı bir neden olmadan öldüren..." kısmı çıkarılıyor

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 'Çevrenin kasten kirletilmesi' başlığı ise 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi ve Hayvanların Kasten Öldürülmesi' şeklinde değiştiriliyor. TCK’nın 'Mala zarar verme' başlıklı maddesinde de düzenlemeler yapılıyor. Hayvanların mal olarak görülmemesi için yapılan düzenlemede, TCK’nın '(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır' hükmünü içeren 151. maddesinde değişikliğe gidiliyor. Maddeden 'Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır' hükmü çıkarılıyor.

Para cezası yerine hapis talebi

Sahipli, sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürenlere verilen 'hayvan başına 600 TL idarî para cezası'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine TCK’da öngörülen hapis cezaların verilmesi isteniyor. Teklif ile TCK’ya "Sahipli veya sahipsiz hayvanı kasten öldüren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ile "Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara Avcılığı Kanununda tanımlandığı şekliyle hayvanların kesimi ve avlanmasına dışında kasten sahipli veya sahipsiz hayvanların vücuduna acı veren, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü getiriliyor.

Türkiye'de basına yansıyan hayvana yönelik şiddetin toplumda infial yaratmasının ardından yasada değişiklik talebi gündeme geliyor. Ancak siyasetçilerin de dillendirdiği bu değişiklik şimdiye kadar gerçekleşmedi.