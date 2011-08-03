T24 LogoT24 Logo
Politika

BAHÇELİ'DEN TWITTER MESAJI ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2011 21:40

-BAHÇELİ'DEN TWITTER MESAJI ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türk milletine yenilgiyi tattırmaya çalışanların, elbette hüsran ve hezimetten başka sonları da olmayacaktır'' dedi. Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında, yılgınlığa teslim olmuş ve gelecek umudunu kaybetmiş fert ya da milletlerin, adı konmamış bir esaret yaşadıklarını, üstelik yaşama gücünü talan eden endişelerin bu esaretin süresini uzatacağını belirten Bahçeli, şu ifadelere yer verdi: ''Üzülerek söylemeliyim ki içinden geçtiğimiz zaman diliminde bunları fazlasıyla yaşıyoruz. Hayat terazimizdeki umut ve umutsuzluk kefelerinin dengesi, ikincisinin lehine bozulmuş durumda. Unutmayın ki kaygılar belirli bir eşiği aşarsa zihne ve ruha kalıcı hasarlar verir. Kabuslarla ve vehimlerle ayakta kalmak, istikrarlı ve iradeli olmak mümkün değildir. Her şart altında pozitifi arama ve yanlışa haddini bildirme kararlılığı, hayatın zorluklarına karşı aşılmaz bir savunma kalesi oluşturur. Dengesiz ve karmaşa yüklü olaylara karşı göstereceğimiz reflekslerin soluklanacağı yer işte bu kaledir. Zayıflamaya başlayan huzur ve mutluluk ışığını tekrar kuvvetlendirmek istiyorsak öncelikle irkilmeli ve kendimize gelmeliyiz. Kabul etmediğimiz sürece asla yenilmeyeceğimizi hiç akıllardan çıkarmamalıyız. Türk milletine yenilgiyi tattırmaya çalışanların, elbette hüsran ve hezimetten başka sonları da olmayacaktır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24