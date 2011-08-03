-BAHÇELİ'DEN TWITTER MESAJI ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türk milletine yenilgiyi tattırmaya çalışanların, elbette hüsran ve hezimetten başka sonları da olmayacaktır'' dedi. Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında, yılgınlığa teslim olmuş ve gelecek umudunu kaybetmiş fert ya da milletlerin, adı konmamış bir esaret yaşadıklarını, üstelik yaşama gücünü talan eden endişelerin bu esaretin süresini uzatacağını belirten Bahçeli, şu ifadelere yer verdi: ''Üzülerek söylemeliyim ki içinden geçtiğimiz zaman diliminde bunları fazlasıyla yaşıyoruz. Hayat terazimizdeki umut ve umutsuzluk kefelerinin dengesi, ikincisinin lehine bozulmuş durumda. Unutmayın ki kaygılar belirli bir eşiği aşarsa zihne ve ruha kalıcı hasarlar verir. Kabuslarla ve vehimlerle ayakta kalmak, istikrarlı ve iradeli olmak mümkün değildir. Her şart altında pozitifi arama ve yanlışa haddini bildirme kararlılığı, hayatın zorluklarına karşı aşılmaz bir savunma kalesi oluşturur. Dengesiz ve karmaşa yüklü olaylara karşı göstereceğimiz reflekslerin soluklanacağı yer işte bu kaledir. Zayıflamaya başlayan huzur ve mutluluk ışığını tekrar kuvvetlendirmek istiyorsak öncelikle irkilmeli ve kendimize gelmeliyiz. Kabul etmediğimiz sürece asla yenilmeyeceğimizi hiç akıllardan çıkarmamalıyız. Türk milletine yenilgiyi tattırmaya çalışanların, elbette hüsran ve hezimetten başka sonları da olmayacaktır.''