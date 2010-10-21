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Politika

BAHÇELİ'DEN TÜRBANA DESTEK ANKARA (A.A)

21 Ekim 2010 16:59

-BAHÇELİ'DEN TÜRBANA DESTEK ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başörtüsü konusunda iktidar partisinin TBMM çatısı altında başlatacağı girişime MHP olarak destek vereceklerini söyledi. Bahçeli, ''MHP, 2008 yılında AKP ile varılan yazılı mutabakatın bütün unsurlarına bağlı olmayı sürdürmektedir. İktidar partisinin bu esaslar çerçevesinde TBMM çatısı altında başlatacağı girişimi desteklemeye hazırdır'' dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurahman Yalçınkaya'nın açıklamalarını da değerlendiren Bahçeli, ''Yargı organlarının sınırları da Anayasa ve kanunlarla belirlenmiştir. TBMM üzerinde 'yargı kayyumluğu' tesisi anlamına gelecek açıklamalar bu bakımdan TBMM'nin görev ve yetkilerine kabul edilmez müdahalelerdir'' açıklamasında bulundu.

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