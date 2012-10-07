Bahçeli'den tezkere savunması: Top atana gül atmak mantığa ihanettir!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te dile getirilen tezkereyi desteklediklerini ve gönül rahatlığıyla evet dediklerini belirtti. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin elini güçlendirmek olarak tanımlayan Bahçeli, istediklerinin savaş olmadığını, şartlar olgunlaşmadıktan sonra savaşmanın cinayet olduğunu ancak vatan ve milletimize açık bir saldırı oluyorken, top atana da gül atmanın akla ve mantığa ihanet olduğunu söyledi.

Bahçeli, İlkadım Belediyesi'nin hizmete soktuğu Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışında vatandaşlara seslenerek, Türkiye'nin zorlu bir sürecin içinde bulunduğuna işaret etti.

Bu süreçte uygulanan dış politikayı eleştiren Bahçeli, ''AKP hükümetinin attığı yanlış adımlar, aldığı çarpık kararlar, girdiği tehlikeli ilişki, Türk milletini adeta hedef tahtası haline getirmiştir. Suriye PKK'yı, Türkiye muhalifleri destekleyerek neticesi kan ve can kaybı olan bir kör dövüşünün içine girmiştir'' diye konuştu.

Bahçeli, 22 Haziran'da Suriye karasuları dışında eğitim uçuşunda Türk uçağının düşürüldüğünü ve 2 pilotun şehit olduğunu, Akçakale'de 5 vatandaşın Suriye'den atılan top mermisi ile hayatını kaybettiğini hatırlatarak, ''Suriye'den vatanımıza ve insanımıza yönelen tehdit dalgası ilk başta sınır şehirlerimizi etkilemektedir. Muhaliflerle rejim güçleri arasındaki kanlı dövüş maalesef bu yolla Türkiye'ye de sıçramaktadır. Suriye'deki olaylar Türkiye'nin varlığını ve birliğini olumsuz etkilemektedir'' ifadelerini kullandı.

'Üzerimize düşen sorumluluğu gönül huzuruyla yerine getirdik'

TBMM'ye getirilen tezkereye MHP'nin neden evet dediğini anlatan Bahçeli, şunları söyledi:

''Suriye'nin kuzeyindeki otorite boşluğunu yeni bir peşmerge yönetiminin doğum sancıları olarak görmek lazımdır. Batı ve doğu hattı oluşan Kürdistan'ın üçüncü ayağı da Türkiye'den koparılacak topraklarla tesis edilecektir. Hain plan ve amaç budur. Ne var ki MHP'nin buna rıza göstermesi de mümkün değildir. Suriye'deki kardeş kavgasını ve ivmesini sürekli artıran iç savaşın artçı depremlerinin ülkemiz bağlamında projelendirilen etnik ve mezhep ayrımını körükleme ihtimalini gün geçtikçe kuvvet kazandırmaktadır. Bunun için Suriye'nin tecavüzkar eğilimlerinin önüne geçmek, sınırlarımızın hemen başında Kürdistan'ın ikinci fazına ulaşmasını etkisizleştirmek amacıyla Hükümet tarafından geçtiğimiz perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen tezkereyi destekledik ve arkasında durduk, gönül huzuruyla da 'evet' dedik. Türkiye Cumhuriyeti'nin elini güçlendirmek için üzerimize düşen sorumluluğu gönül huzuruyla yerine getirdik. Biz Türkiye'nin menfaati ve Türk milletinin güvenliği için her fedakarlığı yaparız, her bedeli de Allah'ın izniyle seve seve öderiz.''

'Kimseden korkmaz, kimseden çekinmeyiz'

Tezkereye verdikleri ''evet'' oyunun, AKP'nin dış politikasına güven duydukları anlamına gelmediğini vurgulayan Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

''Meclis'te tezkere kararına verdiğimiz 'evet' oyu AKP'nin dış politikasına bir güvenin eseri değildir. AKP'yi ne kadar eleştirsek de politikalarını ne kadar zayıf ve tükenmiş bulsak da eğer söz konusu vatan müdafaası olursa herkesten fazla kendimizi ileri sürer ve gözümüzü kırpmadan da üzerimize düşeni yaparız. Hudutlarımızda vatandaşlarımız can verirken, top mermileri peşi sıra üzerimize gelirken bizim hala siyasi kısır döngünün içinde vakit kaybetmemiz düşünülemeyecektir. Bizim isteğimiz savaş değildir, bu konudaki görüşlerimiz net ve oldukça belirgindir. Niyetimiz Türk milletini sonu belirsiz bir maceraya sürüklemek hiç değildir. Şartlar oluşmadıktan ve olgunlaşmadıktan sonra savaşmanın cinayet olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak vatan ve milletimize açık bir saldırı oluyorken top atana da gül atmamız akla ve mantığa ihanettir. Türk milleti can vere vere kefenle sırdaş olarak son yurduna kadar çekilmiştir ve bilinsin ki bu mukaddes yurdumuzdan bizi söküp atmaya gücü yetecek de henüz yeryüzüne gelmemiştir. Kimseden korkmaz, kimseden çekinmeyiz. Haddi zorlayan düşmanca tutumlara da 'eyvallah' diyecek dinmiş ve yozlaşmış bir halimiz olmayacaktır.''

'Meclis'te alınan tezkere kararı caydırıcı bir vasıtadır' diyen Bahçeli, şunları kaydetti:



''Tezkere kararı üzerimizde hesap yapan hadsizlere akıllarını başlarına almaları yönünde yapılmış kesif bir ikazdır. Etrafımızda yoğunlaşan ve katlanan tehdit algılamasına karşı bir tavırdır. Uluslararası hukuka ve BM kararına dayanan meşru bir duruş ve somutlaşmış millet iradesidir. Ayrıca vatan ve millet savunasının sağlam esaslara bağlanmasını, 'savaş tezkeresi' diyerek küçültmeye çalışanlar önce bozuk ahlaklarına ve kimin yanında saf tuttuklarına bakmalı ve kendi dertlerine yanmalıdır. MHP, 'önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' ilkesi doğrultusunda tercih kullanmış ve bundan sonra da kullanmaya devam edecektir.''