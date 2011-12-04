Bahçeli'den teşkilata uyarı genelgesi!

T24 - MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına bir genelge göndererek, gelecek yıl yapılacak 10. Olağan Büyük Kurultay'a kadar olan süreçte dikkat edilmesi gereken konularla ilgili uyarılarda bulundu.



Genelgesinde, AK Parti hükümetiyle geçen 9 yılda, "Türkiye'nin temel değer ve kurumlarının, milli kabul ve ilkelerinin birer birer aşındırıldığını, çarpıtıldığını ve itibarsızlaşması için her kirli oyuna başvurulduğunu" savundu.



Bahçeli, AK Parti'nin demokratik açılım projesini, "Türkiye'yi ayrışmanın alacakaranlık ortamına savurmuştur" diyerek eleştirdi.



Türk milletinin, "gittikçe yayılan ve güç kazanan bölücülük akımı karşısında tedirgin ve bin yıllık kardeşlik hukukunun zedeleneceğinden dolayı endişe içinde olduğunu" ileri süren Bahçeli, şöyle devam etti:



"Aziz milletimizin vazgeçilmez milli ve manevi değerlerini heba etmek ve hırpalamak için yeni anayasayı eşsiz bir fırsat olarak gören güruhun tayin ettiği amacına ulaşmak için tüm yolları deneyeceği açık ve ortadadır. Özellikle 'geçmişle yüzleşme, tabuları yıkma' sözleriyle formüle edilen tarihimizi imha ve saptırma çabalarının, yeni anayasa yapımının hızlandırıcı unsurlarından birisi olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır. Geçmişteki bir isyan ve ayaklanma girişimine karşı milletimizin ve devletimizin meşru karşı duruşunu ve mücadelesini, katliam gibi kabul edilemez bir iftirayla örtüştürmeye cüret etmek, en hafif tabirle seviyesizliğin ve şuursuzluğun dibini göstermesi bakımından çok anlamlıdır. 'Büyük devletler tarihlerinden korkmaz' sözleriyle içine girilen bulanıklığın ve ufuksuzluğun, vahim olaylara meydan vereceği ve dur durak bilmeksizin hassas meselelerinin sorgulanmasına ortam hazırlayacağı görülmektedir.



Bu kapsamda, dün isyancılara, asilere ve eşkıyalara karşı yapılan millet ve devlet dayanışmasının, düzensizliğe haddini bildiren kudretli iradenin, fırsattan istifa eden gafiller tarafından bugünlerde insanlık suçuyla aynı kategoriye sokulması büyük bir ahlaksızlık ve edepsizlik olarak milli hafızalara kazınmıştır. Cumhuriyetle ve kurucu kahramanların iftihar edilecek azmiyle hesaplaşma içine girenlerin kafalarında şüphesiz; yeni anayasa çerçevesinde rejim, sistem, yönetim ve parçalara ayrılarak çivisi çıkmış bir Türkiye özlemi olduğu net ve görünürdür.



Milletimizin büyük bir uyanışı ve silkinişi olan Cumhuriyet ve dayandığı güvenceler, bin yıllık kardeşlik bağları ve temellendiği tarihi hadiseler, AKP'nin ve ittifak içinde olduğu mihrakların hücumuna maruz kalmaktadır. Esasen bu planlı ve organize faaliyetin yeni olmadığı ve bunun için de AKP zihniyetinin iktidar olmasına destek verildiği feraset sahibi herkes tarafından kabul edilecektir. Başbakan Erdoğan'ın ustalık dönemi diye yutturmaya çalıştığı bu zaman aralığı, eğer böyle giderse çözülmenin, çöküşün, çürümenin ve çığlığın kara bulutlarını milletimizin üzerine yığacaktır."



AK Parti'nin dış politikasını da eleştiren Bahçeli, "AK Parti Hükümeti'nin komşu coğrafyalardaki isyan ve kaosa doğrudan doğruya taraf olması, bazı ülkelerin rejim aleyhtarlarına kucak açması ve alenen yönlendirmesinin Türkiye'yi birinci dereceden olumsuzlukların muhatabı yapacağını" ileri sürdü.



Bahçeli, genelgesinde şu görüşlere yer verdi:



"Bu düşüncesiz, fırsatçı ve başkent Ankara jeopolitiğiyle bağdaşmayan siyaset maskaralığının, sınırlarımıza nifak olarak sıçrayacağı ve bölücü çevrelere emsal teşkil edeceği çok açık bir gerçektir. Nitekim Suriye'ye yönelik olarak alınan yaptırım kararları bu ülkeyle artık geri dönüşü olmayan bir ihtilafa düşüldüğünü kanıtlamaktadır. Büyük Ortadoğu Projesi'nin açtığı kanaldan rol kaparak ve dayatılanları komşu coğrafyalara indirerek mesafe almaya çalışan AKP, Türk milletini çok tehlikeli ve tehditlerle dolu bir çıkmaza sokmuştur."





Teşkilata uyarılar



Partisinin gelecek yıl yapılacak 10. Olağan Büyük Kurultayı'nın büyük ve tarihi bir önem taşıdığını belirten Bahçeli, il, ilçe ve belde teşkilatlarının kongrelerinin dün itibariyle başladığını hatırlattı.



Bahçeli, tüm teşkilat yöneticileri ve mensuplarının genelge hükümlerine harfiyen dikkat ve riayet etmelerini isteyerek, şunları kaydetti:



"Başlayan kongre sürecinin demokratik teamüller dahilinde, karşılıklı saygı ve hoşgörü sınırları içerisinde sürdürülmesi ve rekabete kucak açması için herkes üzerine düşeni yapacak, hizip ve çatlakların doğmasına, kavga ve huzursuzlukların meydana gelmesine asla izin ve fırsat verilmeyecektir. MHP, önümüzdeki çok hassas ve kritik dönemde iç ve dış tüm kesimlerin odağında olacaktır. Bilhassa AKP'nin, bazı siyasi ve sosyal gurupların partimizi içten içe eritmek, mensuplarımız arasına dedikodu ve nifak sokmak için var gücüyle uğraşacakları görülmektedir. Bu itibarla partimize sızmaya çalışan provokatörlere, görevlilere karşı uyanık olunacak, tezvirat, asılsız iddia ve yalan haberlerle kafaları karıştıranlar aramızdan derhal ayıklanacaktır.

Partimizin bu dönemde de komplo ve tuzaklarla karşılaşması, kışkırtmalara maruz kalması, iftiralarla yolundan caydırılmaya çalışılması ve dayatmalara muhatap olması güçlü bir ihtimaldir. Her ne sebeple olursa olsun, 'Milliyetçi-Ülkücü' camianın birlik ve dayanışmasını çekemeyenler; inançlarımıza çamur atmaya, mazimizi küçültmeye, aramızdaki sıcaklık ve bağlılığı eritmeye çalışacaklardır. Akıl, sabır, sağduyu ve büyük bir metanetle üzerimize çevrilen tüm hesaplar boşa çıkarılacak, teşkilatlarımıza ve kongre salonlarına girenler ve çıkanlar takip edilecek, şüpheli simalarla ilgili vakit kaybetmeksizin güvenlik güçleri bilgilendirilecek, disiplin ve olgunluk içinde demokrasi şölenimizin icra edilmesi sağlanacaktır."





'Tahrik ve tertiplere dikkat'



Kongrelerin demokratik bir yarış olacağını vurgulayan Bahçeli, sonucu ne olursa olsun, küskünlüğe ve guruplaşmalara asla ortam verilmemesini istedi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kongrelerin demokratik ikliminde öne çıkan değerli dava arkadaşlarım, kazanan yada kaybeden tasnifine tevessül etmeden herkesi mutlaka kucaklayacak ve hep birlikte MHP'nin başarısı için gayret göstereceklerdir. Teşkilatta birlik, sahada birlik, söylemde birlik ve ülküde birlik için herkes üzerine düşen vazifeyi azami derecede yerine getirecektir. Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan AKP Hükümeti başta olmak üzere, bölücü çevreler ve onlara yardım eden zihniyetler kardeş kavgasının vasat bulması için tahrik ve tertiplerini hızlandırmakta ve artırmaktadır. Bu nazik dönemde hiçbir çatışmanın tarafı ve muhatabı olunmayacak, saldırı ve tacizler karşısında evvela kolluk güçlerine müracaat edilecek ve belaların musallat olması böylelikle önlenecektir. Kongrelerdeki üslubun, kamuya açık olarak dile getirilen görüşlerin ve yapılan yorumların mutlaka parti politikalarına uygun olması ve bunun dışına çıkılmaması önem arz etmektedir."

Genel Merkez yazılı basın açıklamaları, TBMM Grup Toplantı konuşmaları, genelgeler, diğer konuşma ve beyanatlarının titizlikle takip edilmesini ve siyasi görüşlerin sınırının bu alanlara bağlı kalmasını isteyen Bahçeli, 10. Olağan Büyük Kurultaya kadar düzenlenecek toplantı ve kararlaştırılmış kampanyalar haricinde münferiden hareket edilmemesini ve bireysel tepki gösterilmemesini de istedi.

Genel Merkezin belirlediği işaret, slogan, afiş, poster, rozet, marş, sembol ve kavramlar dışında hiç bir materyalin parti çalışmalarında kullanılmayacağını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yandaş medyanın karartma ve kötü niyetli tefrikasına itibar edilmeyecek ve parti aleyhine yapılan yorumlara değer verilmeyerek bu görüşler hiçbir ortamda dillendirilmeyecektir. Ülkücü görünerek, kimliğimizi kullanarak bizi içten zayıflatmaya çalışan riyakarlara, çıkarcılara ve münafıklara mutlak surette dikkat edilecek, internet medyası üzerinden; dergi, dernek, vakıf, oluşum, platform vasıtalarıyla partimizi hedef alan yayınlara geçit ve ödün verilmeyecektir. İnanıyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisi 1980'den sonra gerçekleştirdiği kurultaylarının onuncusunu iktidar olarak taçlandıracaktır."

