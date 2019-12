-BAHÇELİ'DEN TEŞKİLATA UYARI ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''İktidar partisinin, oy havzasını genişletmek amacıyla, özellikle MHP üzerinde yeni oyunlar oynayacağı ve tezgahlar tertipleyeceği anlaşılmaktadır'' iddiasında bulundu. Bahçeli, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçim öncesinde parti teşkilatına genelge gönderdi. ''Türkiye'nin, dizginlerinden boşanmış, çatışma ve kutuplaşma dinamikleri eşliğinde ve tarihinin en kritik döneminde'' sandık başına gideceğini ifade eden Bahçeli, ''AKP hükümetinin gerçek yüzü seçim sandığında ortaya çıkacak ve 8 yılı aşan süredir taktığı maske inşallah yere düşecektir'' görüşünü savundu. Bahçeli, şunları kaydetti: ''Başbakan Erdoğan'ın yönetimi altında AKP hükümeti teröristle müzakere etmiş, Kandil çetesine sessiz kalmış ve peşmerge kalıntılarıyla sarmaş dolaş bir halde ülkemizi ayrışmanın eşiğine kadar getirmiştir. Türk milletiyle kimin husumeti varsa AKP onlara yanaşmış ve kol kola girerek geleceğimizi sakatlayacak girişimleri birlikte icra etmişlerdir. AKP iktidarı, küresel güç merkezleri tarafından verilen siparişler doğrultusunda; Türklük bilincine darbe vurmuş, etnik nifak ve bölücü niyetlerin azması için elinden geleni arkasına koymamıştır. ABD'nin açıkça taşeronu ve ileri karakolu gibi hareket eden AKP hükümetinin, özellikle Ortadoğu'daki halk hareketlerine yaklaşımı, kimlerin sözcülüğünü yaptığını ve hangi mesajları ilettiğini net olarak göstermiştir. İmralı canisi yattığı yerden örgütünü yönetmeye devam etmekte ve belirli aralıklarla sözde ateşkes yenilemesi yaparak, AKP'nin affedilmez aymazlığı yüzünden Türkiye Cumhuriyeti devletiyle köşe kapmaca oynamaktadır. İmralı canisinin şantajlarına boyun eğen AKP zihniyetinin, terörle yaptığı pazarlıklarının merkezinde ise yeni anayasa olduğu açık ve bellidir. Özellikle 21 Marttan sonra, terörist eylemlerin seyrinin ise AKP hükümetinin vereceği tavizlere, vaat ettiği yeni anayasada Türkiye'yi yıkmak ve milletimizi parçalamak için atacağı adımlara bağlı olduğu anlaşılmaktadır.'' Türkiye'nin ''Sözde ileri demokrasi zırvası altında can çekiştiğini'' belirten Bahçeli, Türkiye'nin bugün huzursuz, güvensiz, kaygılı ve korku içinde olduğunu ileri sürdü. Devlet Bahçeli, genelgede şu ifadeleri de kullandı: ''Tekrar 12 Eylül Referandumu öncesine benzer kara bir propagandayla karşı karşıya kalınacağı kuvvetle muhtemeldir. Kaldı ki bunun işaretleri ve emareleri şimdiden alınmaya başlanmıştır. Hiçbir şart altında AKP'nin tahrik yüklü, nifak ve fitne yayan politikalarına, yalanlarına itibar edilmeyecek, kirletilmiş bilgilere kulak asılmayacak, tam bir inanmışlıkla teröristle el sıkışan ve bölücülüğün sırtını sıvazlayan AKP zihniyetine hak ettiği karşılık verilecektir. AKP'nin dedikoducu ve fırsatçı siyasetine karşı mutlaka uyanık olunacak, seçimlere yaklaştıkça kamuoyunu yönlendirmek için tertip edebileceği oyunlara karşı şimdiden dikkat edilecek, partimize yönelik alçak planlara ve tuzaklara karşı teyakkuz içinde olunacaktır.'' Teşkilatı da uyaran Bahçeli, ''Her kapı çalınacak, her gönüle girilecek, her el tutulacaktır. Ağlayan gözlerin yaşı silinecek, titreyen yüreklerin korkusu giderilecek, hüzünlü bakışların sisi dağıtılacak ve özlem içindeki kalplere umut verilecektir'' görüşünü vurguladı. ''Milliyetçi Hareket Partisinin başarısından çekinen, bunu önlemeye çalışan ve aramıza sızmanın yollarını arayan kişi ya da kişilere karşı son derece dikkatli olunacaktır'' görüşünü de vurgulayan Bahçeli, ''Parti ya da ocak sembollerini çağrıştıran ya da bunları kanunsuz bir şekilde kullanan ve şirret amaçlarına alet eden kişi ya da topluluklara karşı önce Genel Merkezin bilgilendirilmesi, arkasından hukuki takibatın başlatılması için gerekli girişimlerin yapılması yerinde olacaktır'' uyarısı yaptı.