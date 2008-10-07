Bahçeli'den tampon bölge önerisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kuzey Irak’tan sızmaları önlemek için tam güvenlikli bir tampon bölge oluşturma" önerisinde bulundu. Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları:



- Artık uluslararası hukukun izin verdiği sıcak takibin tüm şartları oluştu. Bir mazerete izin vermeyecek kadar şartlar oluştu. Teröristlerin tam anlamıyla imhası için siyasi irade gösterilmeli.

- Eğer fiziki koşullar engelse Kuzey Irak’tan sızmaları önlemek için tam güvenlikli bir tampon bölge oluşturulmalı.

- Teröristler ile Türkiye’deki siyasi uzantıları işbirliği içinde.

- Yalnızca askeri yollar kullanılarak sonuca ulaşılamaz. Öncelikle GAP bitirilmeli.

- Etnik tahrikler kardeş kavgasına dönüşebilir. Son dönemlerde Balıkesir ve Hatay’da yaşanan olaylar etnik bölünmeye dayalı oyunların tehlikesini göstermiştir.

- Bölücülerin hamisi olan Kuzey Irak yönetimi ile diyalog başlatılması çözüm değildir.

- Resmi dil talebinin önünün açılması kardeşlik duygusuna darbedir.

- Yalnızca askeri yolları kullanmak ve o gençleri dağa çıkaran nedenleri görmezden gelerek sonuca ulaşılmaz.

- Kimsenin dokunulmazlıkların arkasına saklanmasına izin verilmemeli.

- OHAL dahil tüm düzenlemeler gözden geçirilmeli.

- Sınır ötesi operasyon yapılırken sınır içinde bölücülük yapanlar engellenmeli.

- Terörü himaye eden Barzani ve Peşmerge’nin sorumlulukları hatırlatılmalı.









