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Politika

Bahçeli'den tampon bölge önerisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Kuzey Irak’tan sızmaları önlemek için tam güvenlikli bir tampon bölge oluşturma' önerisinde bulundu.

07 Ekim 2008 03:00

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kuzey Irak’tan sızmaları önlemek için tam güvenlikli bir tampon bölge oluşturma" önerisinde bulundu. Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları:

- Artık uluslararası hukukun izin verdiği sıcak takibin tüm şartları oluştu. Bir mazerete izin vermeyecek kadar şartlar oluştu. Teröristlerin tam anlamıyla imhası için siyasi irade gösterilmeli.
- Eğer fiziki koşullar engelse Kuzey Irak’tan sızmaları önlemek için tam güvenlikli bir tampon bölge oluşturulmalı.
- Teröristler ile Türkiye’deki siyasi uzantıları işbirliği içinde.
- Yalnızca askeri yollar kullanılarak sonuca ulaşılamaz. Öncelikle GAP bitirilmeli.
- Etnik tahrikler kardeş kavgasına dönüşebilir. Son dönemlerde Balıkesir ve Hatay’da yaşanan olaylar etnik bölünmeye dayalı oyunların tehlikesini göstermiştir.
- Bölücülerin hamisi olan Kuzey Irak yönetimi ile diyalog başlatılması çözüm değildir.
- Resmi dil talebinin önünün açılması kardeşlik duygusuna darbedir.
- Yalnızca askeri yolları kullanmak ve o gençleri dağa çıkaran nedenleri görmezden gelerek sonuca ulaşılmaz.
- Kimsenin dokunulmazlıkların arkasına saklanmasına izin verilmemeli.
- OHAL dahil tüm düzenlemeler gözden geçirilmeli.
- Sınır ötesi operasyon yapılırken sınır içinde bölücülük yapanlar engellenmeli.
- Terörü himaye eden Barzani ve Peşmerge’nin sorumlulukları hatırlatılmalı.

 


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