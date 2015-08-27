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Politika

Bahçeli'den talimat: 4 maddemizi kabul etmeyen AKP, PKK’nın 10 maddesini kabul etti; vatandaşa bunu anlatın

Bahçeli'nin il başkanları ile yaptığı toplantıdan sızan kulis bilgileri...

27 Ağustos 2015 12:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatlara "Kırmızı çizgi olarak nitelenen 4 maddelik önerimizi kabul etmeyen AKP, PKK’nın 10 maddesini kabul etmiştir. Vatandaşlara çok iyi anlatın" talimatını verdi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Bahçeli, önceki gün Ankara’da il başkanlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantıda, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iki kez görüşmeye geldiğini, ancak hiçbirinde “Koalisyon hükümeti kuralım” önerisini getirmediğini belirtti. Bahçeli, Davutoğlu'nun basın önünde ise içerideki görüşmeyi yanlış anlatan ifadeler kullandığını iddia etti. Davutoğlu’na artık güvenmediğini söyleyen Bahçeli, “Kabul edilmeyen maddelerin içinde, bu ülkenin vatandaşı olan, dürüst hiç kimsenin reddedeceği bir şey yok. Buna rağmen niye kabul edilmediğinin ve aslında hükümet kurulmasını kimin engellediğinin yanıtını vatandaşlara da anlatın” dedi.

 

‘Dikkatli olun’ uyarısı

 

Bahçeli, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkenin seçim ortamına uygun olmadığını dile getirdiklerini de vurgulayarak, başkanlara “Terörün ve provokasyonların yoğun olduğu bu süreçte çok dikkat edeceksiniz. Her türlü önlemi alacaksınız” talimatını verdi.

 

MYK toplanacak

 

Seçim Beyannamesi’ni revize ettiklerini belirten Bahçeli, il başkanlarından taleplerini Genel Merkez’e bildirmelerini istedi. Bahçeli, Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) seçimi konuşmak üzere önümüzdeki günlerde olağanüstü toplanacağını da açıkladı.

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