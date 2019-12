-BAHÇELİ'DEN TAHLİYELERE TEPKİ ISPARTA (A.A) - 15.01.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 20 yıl ya da müebbet hapis cezası alabilecek insanların tahliye edilmesinin sorumluluğunun AK Parti iktidarı olduğunu belirterek, "İnsanları tahliye ediyorsunuz, sonrada bakıyorsunuz iş yanlış olmuş ve bunları tekrar toparlayayım diyorsunuz. 56 yerde, emniyet güçleriyle bunları toplamaya çalışıyorsunuz, bakıyorsunuz gittiğiniz yerde bir Allah'ın kulu yok"dedi. Isparta'nın Senirkent ilçesinde toplu açılış törenine katılan Bahçeli, daha sonra Uluborlu ilçesine geçti. Bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Bahçeli, her insanın partisinden ziyade ülkesinin geleceğini düşünmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin gidişatının iyi olmadığını ifade eden Bahçeli, terör örgütü PKK'nın siyasallaşma sürecini tamamlayabildiğini, yasama ve yürütmenin birlikte yargıya yüklendiğini ve yargının AK Partilileştirilmesinin yollarının arandığını ileri sürdü. Bu tablo karşısında Türkiye'de bütün kurumlar arasında bir gerginlik ve bir çatışma olduğunu ifade eden Bahçeli, devletin yönetiminin böyle olmayacağını ve olmaması gerektiğini savundu. Bahçeli, şöyle devam etti: "Yargının önünü açmak, daha adil ve hızlı çalışmasını sağlamak, bunun için gerekli reformlar yapmak dururken bugün Hizbullah örgütünü salıveriyorsun, sonra da bunlar o kadar masum insanlar ki 'akşam gel, karakolda varlığını ispat et, bir imza at ve git evine yat' diyorsun. 20 yıl ya da müebbet bir hapis cezası alabilecek insanları tahliye ediyorsunuz, sonra da bakıyorsunuz iş yanlış olmuş ve bunları tekrar toparlayayım diyorsunuz. 56 yerde emniyet güçleriyle bunları toplamaya çalışıyorsunuz, bakıyorsunuz gittiğiniz yerde bir Allah'ın kulu yok. Niye olsun. Niye gidip de her gün karakolda imza atsın. Yakasını bir kurtarmış, kaçmaktan başka bunun yolu mu var ki bu iyi niyeti bunlara gösteriyorsun. Aziz dostu Hariri'nin hükümeti yıkılmış, O, hükümeti nasıl kurtaracağını düşünüyor ve Türkiye'de onunla ilgili toplantılar yapıyor. Ne demek bu? Yani Ortadoğu eş başkanlığı görevin, Başbakan olma görevinden daha mı üstün senin. Hamas örgütü hükümetten çekilmiş, sayın Başbakan'ın aziz dostu Başbakanlıktan ayrılma konumuna gelmiş, mecbur kalmış, Türkiye'ye gelmiş, sayın Başbakanı ziyaret ediyor. Yargı üzerinde gerekli tedbirleri almıyor, PKK ile mücadelede yetersiz kalıyor, Hizbullah'ı salıveriyor, öbür taraftan da Lübnan'ın Başbakan'ını nasıl kurtaracağını söylüyor. Hariri'nin tekrar Başbakan olmasından senin ne çıkarın olacak ki bu kadar üzerinde duruyorsun. Bunlar ufak olaylar değildir, arkası önü iyi düşünülmesi gereken olaylardır."