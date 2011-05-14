-BAHÇELİ'DEN ''SİYASİ AHLAK'' VURGUSU TBMM (A.A) - 14.05.2011 - MHP parti grubunun 23. Dönem TBMM'de yaptığı çalışmalar rapor haline getirildi. Rapora önsöz yazan Genel Başkan Devlet Bahçeli, ''Türk milliyetçileri, kritik bir dönemde üstlendikleri görevin sorumluluğu içinde yaklaşık yüz yıllık milliyetçilik davasını, 'günlük hesaplar ve ucuz siyaset' ile heba etmeyecek kadar siyasi akla ve yeterli tecrübeye sahiptir''dedi. Rapora göre, parti grubuna mensup milletvekillerince geçen dönem 181 kanun teklifi, 328 meclis araştırma önergesi, 13 genel görüşme ve 3 gensoru önergesi verildi; kanun tekliflerinden 44'ü kanunlaştı, araştırma önergelerinden 30'u da kabul edilerek komisyon kuruldu. TBMM Başkanlığına bin 169 sözlü soru ile 5 bin 405 yazılı soru önergesi verilirken, Genel Kurul'da 387 gündem dışı konuşma yapıldı. MHP'li milletvekilleri, Genel Kurul çalışmaları sırasında kanun tasarısı, kanun teklifi, gensoru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması gibi konular üzerinde 2 bin 499 konuşma yapıp, 2 bin 432 soru sordu. Parti grubu tarafından komisyonlara sunulan 133 kanun teklifi de görüşülmeyi bekliyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli, 1. ve 2. yasama yıllarında 36, 3. yasama yılında 25, 4. yasama yılında 30 ve 5. yasama yılında 16 olmak üzere toplam 107 grup toplantısı konuşması yaptı. Birinci ve ikinci yasama yıllarında 54, 3. yasama yılında 47, 4. yasama yılında 58, 5. yasama yılında 38 olmak üzere toplam 197 Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. MHP'li milletvekilleri 1. ve 2. yasama yıllarında 2, 3. yasama yılında 12, dördüncü yasama yılında 10 ve 5. yasama yılında 4 olmak üzere 28 heyetler arası görüşmeye katıldı. Raporda, ''İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı katliam ile Çin'in Uygur Türklerine yaptığı toplu katliam nedeniyle her iki ülkenin dostluk grubunda bulunan tüm MHP'li milletvekillerinin istifa ettiği'' ifade edildi. Ayrıca, MHP Grup Başkanlığı Meclis Basın Bürosunda 172 basın toplantısı ve basın açıklaması yapıldı. -BAHÇELİ'NİN ÖNSÖZÜ- Genel Başkan Bahçeli de rapora yazdığı önsözde, MHP'nin 23. Dönem'in tüm yasama yıllarında, milletin kendilerine verdiği temsil ve muhalefet görevini tam bir kararlılık ve özveri yaptığını ifade ediyor. ''Parlamentodaki bugünkü varlığımız, partimizin kurucusu, merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in Türkiye Büyük Millet Meclisine girdiği günden bugüne verilen şerefli mücadelenin sonucudur'' ifadesini kullanan Bahçeli, MHP'nin Türk siyasi hayatının en köklü iki partisinden biri olduğunu vurguluyor. Bahçeli, önsözde şunları kaydediyor: ''Türk milliyetçileri, kritik bir dönemde üstlendikleri görevin sorumluluğu içinde yaklaşık yüz yıllık milliyetçilik davasını, 'günlük hesaplar ve ucuz siyaset' ile heba etmeyecek kadar siyasi akla ve yeterli tecrübeye sahiptir. Partimiz, milli duruşun, uzlaşmanın, hoşgörünün ve diyaloğun adresidir. Milletvekillerimiz, 'yol gösterici' muhalefet anlayışını, parlamentoda yer aldığı bütün dönemlerde olduğu gibi 23. dönemin tamamında da vazgeçilmez temel ilke olarak ortaya koymuştur. Bu ilkeler doğrultusundaki çalışmalarımızı TBMM'de gündemin belirleyicisi olmuş, bu sayede 22 Temmuz 2007 milletvekili genel seçimlerinden sonra tıkanan siyasetin önünü açmış, Türkiye'nin ağırlaşan sorunlarını ısrarla dile getirmiştir. 23. dönemin tamamındaki Meclis çalışmalarına büyük katkıları olan milletvekili arkadaşlarıma ve grup çalışanlarımıza takdirlerini ve teşekkürlerimi sunarım.''