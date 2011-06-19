-BAHÇELİ'DEN SESSİZLİK TEPKİSİ ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kaset iddialarına ilişkin, ''Her konuya anında refleks gösteren, bölücülerin seçilmesi için Yüksek Seçim Kurulunu baskı altına alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün uzun bir süre sessiz kalması ve kamuoyu algısının değişmesiyle birden bire açıklama yapma gereği hissetmesi son derece düşündürücüdür'' dedi. Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve il başkanları ile toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Partisinin çok zorlu ve tehditlerle dolu bir seçim dönemini geride bıraktığını ifade eden Bahçeli, partisine dönük çok yönlü saldırının ve tahriklerin seçim sürecini ve siyasi rekabeti olumsuz etkilediğini kaydetti. -''AĞIR ŞANTAJ''- İnternette yer alan görüntülerle ilgili olarak ''siyasi sonuçlar üretmeye çalışan tezgah'' değerlendirmesi yapan Bahçeli, bunların hiçbir engellemeye maruz kalmadan varlığını devam ettirmesinin ise Türk siyaseti açısından büyük bir talihsizlik ve kırılma olduğunu ifade etti. Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti: ''Özel hayatı deşifre ederek siyaset üzerinde baskı kurmaya ve tehditlerle mesafe almaya çalışanlara karşı devlet organları tepkisiz, hareketsiz ve yetersiz kalmıştır. Başbakan Erdoğan'ın, Milliyetçi Hareket Partisinin zor durumundan istifade ederek meydanlarda kaset tezgahını diline dolaması, AKP'nin de bu şer kumpanyasının bir parçası olduğu izlenimini güçlendirmiştir.'' -''GÜL'ÜN SESSİZ KALMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ''- Açıklamasında, ''AKP hükümetinin bütün oyunları Türk milletini meşgul etmek, milli ve manevi değerleri istismar ederek Türk milliyetçileri ve vatanseverleri güçsüzleştirmek üzerine kurulmuştur'' görüşünü savunan Bahçeli, şunları kaydetti: ''24. Dönem TBMM'nde, milletvekili sayısı olarak 367 sınırını aşmanın Milliyetçi Hareket Partisinin Meclis dışında kalmasına bağlı olduğunu gören ve ancak bu şekilde bölünmüş Türkiye'nin anayasasını yapacağını bilen AKP hükümetinin, bütün tertiplerin merkezinde olduğu şüphesi son derece fazladır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılan siyasi suikastları ve infaz girişimlerini lehine çevirmek için günlerce uğraşan Başbakan Erdoğan'ın bu namertliğini Türk milleti asla unutmayacaktır. Her konuya anında refleks gösteren, bölücülerin seçilmesi için Yüksek Seçim Kurulunu baskı altına alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de uzun bir süre sessiz kalması ve kamuoyu algısının değişmesiyle birden bire açıklama yapma gereği hissetmesi son derece düşündürücüdür.''