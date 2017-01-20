Bahçeli'den Recep İvedik eleştirisi: Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür bağlarımızı incitemeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep İvedik 5'teki Azerbeycanlı boksörün nakavt olduğu sahneyi eleştirerek "Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür bağlarımızı incitemez" dedi.

Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Azerbaycanlı soydaşlarımız Türk’tür, Türk milletinin vakur ve asil mensuplarıdır. Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür bağlarımızı incitemeyecek, dahası zedelenmesine hiçbir millet evladı izin vermeyecektir.

Coğrafyalarımız ayrı, devletlerimiz farklı olabilir; ama biz aynı milletin, yürekleri bir atan evlatlarıyız. Ayrımız gayrımız yoktur.Bakü’de Mahnı, Ankara’da oyun havasıyız. Gence’de destan, Dumlupınar’da zaferiz. Hocalı’da gözyaşı, Kars’ta duayız.

Bir yanımız Bahtiyar Vahapzade ise diğer yanımız Mehmet Akif Ersoy’dur. Bizim nezdimizde Karacaoğlan neyse Kurbani odur."