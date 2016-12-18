Bahçeli'den 'provokasyon' uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sağduyu çağrısı yaptı.

Son bir hafta içinde Beşiktaş ve ardından Kayseri'deki saldırılarda 58 can kaybının yaşandığını hatırlatan Bahçeli, "Hainler sokakların karışmasını istiyor. Dağda yapamadıklarını şehirlerde görmeyi umuyor. Oyuna gelemeyiz, oyunculara kanamayız" dedi.

MHP lideri, şöyle devam etti:

"Huzursuzluk ve istikrarsızlık kendi içinde yeni cevaplar üretecek, yeni arayışlara kapı açacaktır. Ve bu demokratik sınırlarda olacaktır. Hainlerin amacı milli aklı karıştırmak, toplumsal düzeni baltalamak, herkesin kendine göre kurguladığı hak arayışını hızlandırmaktır"

14 askerin hayatını kaybettiği Kayseri saldırısı sonrası HDP binalarına saldırılara da atıfta bulunan Bahçeli, "İçimiz yansa da, provokasyonların cazip davetine tamam diyemeyiz. Binaların kundaklanmasını doğru ve makul göremeyiz" mesajını verdi.

Bahçeli, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin hedef alındığına işaret ederken şunları ifade etti:

"Çarşı iznine çıkmış savunmasız evlatlarımıza kast etmiş korkak ve alçakların Türkiye'yi karıştırmasına müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Hainler sokakların karışmasını istiyor. Dağda yapamadıklarını şehirlerde görmeyi umuyor. Oyuna gelemeyiz, oyunculara kanamayız. Ne kadar haklı olsak da, ne kadar dayanılmaz saldırılara maruz kalsak da, sağduyumuzu kaybetmeyeceğiz, dahası oraya buraya savrulmayacağız. Şu anda muhtaç olduğumuz şey, merhum Cemil Meriç'in ifadesiyle söyleyecek olursam; ölçüdür, dengedir, soğukkanlılıktır. Gerisi maceradır."