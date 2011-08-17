Bahçeli'den parti içi muhalefete tehdit

T24 - MHP lideri Bahçeli, Ekim ayında yapılacak Kurultay öncesi rest çekti. Bahçeli, "52 milletvekili de çekip gidebilir. Hepinize hodri meydan" dedi.



Takvim Gazetesi'nin haberine göre, MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisini devirmeye yönelik harekete girecek muhaliflere karşı çok sert bir tutum takınacak. 12 Haziran'da aldığı oy oranıyla parti içi muhalefetin eleştiri oklarına hedef olan Bahçeli, hem parti içi muhalefete hem de muhalif milletvekillerine restini çekti.

'Kemik sesleri gelecek'



Bahçeli, kendisini ziyaret eden bir vekiline, MHP'nin Meclis'teki sandalye sayısını hatırlatarak, "Benim için 52 ile 21 milletvekili arasında hiçbir fark yok. Hepiniz gidebilirsiniz. Kurultaydan kemik sesleri gelecek. Hodri meydan" dediği öğrenildi. Bahçeli'nin ziyarete gelen bir il heyetine ise, "Benimle beraberseniz başımın üstünde yeriniz var, değilseniz kime hizmet ediyorsanız oraya gidin" diye rest çektiği belirtildi.





