T24 LogoT24 Logo
Politika

Bahçeli'den parti içi muhalefete tehdit

MHP lideri Bahçeli, Ekim ayında yapılacak Kurultay öncesi rest çekti. Bahçeli, "52 milletvekili de çekip gidebilir. Hepinize hodri meydan" dedi.

17 Ağustos 2011 03:00

T24 - MHP lideri Bahçeli, Ekim ayında yapılacak Kurultay öncesi rest çekti. Bahçeli, "52 milletvekili de çekip gidebilir. Hepinize hodri meydan" dedi.


Takvim Gazetesi'nin haberine göre, MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisini devirmeye yönelik harekete girecek muhaliflere karşı çok sert bir tutum takınacak. 12 Haziran'da aldığı oy oranıyla parti içi muhalefetin eleştiri oklarına hedef olan Bahçeli, hem parti içi muhalefete hem de muhalif milletvekillerine restini çekti.



'Kemik sesleri gelecek'


Bahçeli, kendisini ziyaret eden bir vekiline, MHP'nin Meclis'teki sandalye sayısını hatırlatarak, "Benim için 52 ile 21 milletvekili arasında hiçbir fark yok. Hepiniz gidebilirsiniz. Kurultaydan kemik sesleri gelecek. Hodri meydan" dediği öğrenildi. Bahçeli'nin ziyarete gelen bir il heyetine ise, "Benimle beraberseniz başımın üstünde yeriniz var, değilseniz kime hizmet ediyorsanız oraya gidin" diye rest çektiği belirtildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24