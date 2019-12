-BAHÇELİ'DEN OY PUSULASI İHALESİNE ELEŞTİRİ İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulunun oy pusulalarının basımına ilişkin ihalesinin iptal edilerek, yenilenmesiyle ilgili olarak, ''Bu seçim sürecinde, oy pusulalarının bastırım sürecinde dahi haksız kazanç düşünülüyorsa bu ülke bitmiş demektir'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçeleri gezen Bahçeli, Fatih'teki Allı Turna Kadın Derneğini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, YSK'nın oy pusulasının basımına ilişkin yaptığı ilk ihalenin, fahiş fiyat oluşması nedeniyle iptal edilmesi ile ilgili soru üzerine, Türkiye'nin tamamen her konuda her alanda her yönüyle çözülmüş ve çürümüş bir ülke haline geldiğini söyledi. Üzülmekten başka söyleyecek söz bulamadığını ifade eden Bahçeli, ''Bu seçim sürecinde, oy pusulalarının bastırım sürecinde dahi birtakım aşırı ihale yoluyla haksız kazanç düşünülüyorsa bu ülke bitmiş demektir. Bu bakımdan toplum olarak hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Üzülmemek elde değil'' diye konuştu.