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Spor

Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu

"İnanıyorum ki; TFF, Fenerbahçe - Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirerek mihrakların hesabını bozacak ve alçak planlarını başlarına geçirecektir" "Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesa

25 Nisan 2018 01:18

\"İnanıyorum ki; TFF, Fenerbahçe - Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirerek mihrakların hesabını bozacak ve alçak planlarını başlarına geçirecektir\"

\"Fenerbahçe ve Beşiktaş\'ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler\"

İSTANBUL,(DHA)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi ile ilgili görüşünü paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu\'nun maçı kaldığı yerden devam ettirmesi gerektiği yönünde görüş bildiren Bahçeli, \"İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe - Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir\" dedi.
\"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ\'IN MÜSABAKASINI BİLE SİYASALLAŞTIRIP KARIŞTIRMAYA CÜRET VE CESARET ETTİLER\"
Düşman emellerin her yerde sorun çıkarmak için uğraştığını belirten Bahçeli, \"Düşman emeller, her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar. İki güzide futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş\'ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler. Netice olarak, çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar\" ifadelerini kullandı.

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